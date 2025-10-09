Projektplanerare
2025-10-09
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Kävlinge
, Lund
, Oskarshamn
, Norrköping
Nuvia Nordic AB har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi bistår våra kunder med kvalificerade tjänster vid underhållsarbeten men även under drift, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI med cirka 280 000 anställda globalt. VINCI Construction, som är en del av koncernen, är verksamt i mer än 120 länder med 830 företag.
Vi söker nu en projektplanerare till vårt rivningsprojekt på Ringhals kärnkraftsanläggning.
Arbetsuppgifter Som Projektplanerare får du en central roll i våra projekt ute hos kund. Du blir en del av projektledningen och arbetar i nära samarbete med en annan projektplanerare, där ni ansvarar för olika delar av projektet och kompletterar varandra för att säkerställa helheten.
I rollen ansvarar du för att ta fram, uppdatera och följa upp projekttidsplaner i Primavera och du arbetar nära budgetteam och operativa chefer för att planen ska spegla både ekonomiska ramar och den operativa verkligheten. Arbetet innebär även rundvandringar på anläggningen för att förstå projektets tekniska delar, samt regelbunden rapportering till projektledningen och kundens planeringsteam. I genomförandefasen är du proaktiv i att identifiera risker, analysera konsekvenser och föreslå förbättringar för att säkerställa leverans i tid. Utbildning och erfarenhet
Du bör uppfylla följande:
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
5-10 års erfarenhet av projektplanering inom industri, energi eller bygg.
Mycket goda kunskaper i Primavera (krav), samt vana av Microsoft Project och Excel
Erfarenhet av komplexa organisationer och självständigt planeringsansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet från kärnkraftsindustrin är meriterande men inte ett krav.
Personliga egenskaper Vi söker en självständig och erfaren planerare som är analytisk, lösningsorienterad och har ett genuint tekniskt intresse. Du är strukturerad och noggrann men samtidigt flexibel och kommunikativ, med förmågan att samarbeta på alla nivåer i projektorganisationen - från projektledning till fältpersonal. Du trivs med att navigera i en komplex organisation och kan agera proaktivt för att driva arbetet framåt.
Tjänsten Placeringsort: Ringhals Arbetstid: 07.00-15.30 Tillträde: Januari 2026 Anställningsform: Visstidsanställning om 6 månader tillämpas inledningsvis, därefter kan anställningen övergå till tillsvidare. Eftersom tjänsten verkar inom säkerhetsklassade områden kommer du att genomgå säkerhetsprövning innan anställningen kan påbörjas.
Ansökan Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval kan komma att göras löpande. Sista ansökningsdag 14 november.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Lindström, anders.lindstrom@nuvia.com
.
Frågor som rör rekryteringsprocessen hänvisas till rekryterare Wilma Ramstedt, wilma.ramstedt@nuvia.com
.
Inför denna rekrytering har Nuvia tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Ersättning
