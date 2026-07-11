Projektör inom brandlarm
Safeteam I Sverige AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-07-11
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SÖKES:Projektör inom brandlarm till SafeTeam i Göteborg FINNES:En av de bästa arbetsplatserna du kan få!
Felipe på SafeTeam berättar:
Här finns en bra grupp av människor. SafeTeam känns tryggt, med klara direktiv hur vi ska jobba och med värderingar och en arbetsmiljö som alltid funkat jättebra!
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Varför jobba på SafeTeam?
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor – men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?
Som projektör inom brandlarm hos oss på SafeTeam blir du spindeln i nätet för våra projekt inom brandlarmsystem. Från första dagen i projektet leder du inte bara, utan tar även ansvar för att noggrant planera och samordna projektets genomförande.
Din tjänst innebär projektering av säkerhetslösningar inom brand i nära samarbete med våra kunder. Som projektör spelar du en nyckelroll redan i säljprocessens tidiga skeden. Ditt ansvarsområde omfattar kalkylering, utveckling av systemlösningar, framtagning av offerter och genomförande av projekt.
Du är även den tekniska experten som stöttar resten av teamet. Det kan innebära att gå igenom prioriteringar, diskutera tekniska lösningar och erbjuda stöd i tekniska frågor. Genom att vara den sammanhållande kraften i projektet ser du till att helheten fungerar.
Var?
I ljusa och fräscha lokaler på Hildedalsgatan 9 på Hisingen hittar du vår larmavdelning. Här får du sällskap av närmare 40 härliga kollegor: tekniker, projektörer, arbetsledare, koordinatorer, avdelningschefer och regionchef. Vi satsar mycket på utbildningar och utveckling och är duktiga på att se potential i våra medarbetare och utveckla dessa. Är du en person som bidrar till vår fina laganda och positiva stämning? Då kommer du att trivas hos oss!
Vad kan du?
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
erfarenhet av att projektera säkerhets-/brandlarmsystem
förmåga att ge hög service – "det där lilla extra" – till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
B-körkort
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och leda projekt i nära samarbete med kunder. Du har gedigen produktkännedom och god datorvana. Är du Behörig ingenjör brandlarm är det meriterande, men inget krav.
Då du kommer att arbeta i flera projekt löpande behöver du kunna prioritera ditt arbete, vilket kräver att du är strukturerad och målfokuserad. Vi värdesätter även förmågan att vara flexibel och kommunikativ i samarbetet med kunder och kollegor.
Du trivs i kunddialoger. Och du gillar att bygga förtroende genom att proaktivt föreslå lösningar där du ser att det kan hjälpa kunden, i såväl befintliga som nya kundrelationer.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Nyfiken på vad andra SafeTeam:are säger?
Se filmen där flera medarbetare berättar om hur det är att jobba på SafeTeam.
När kan du börja?
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person.
Frågor?
Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till Victor Sabell, regionchef, victor.sabell@safeteam.se
.
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter? Vi använder Teamtailors verktyg för rekrytering. Vissa personuppgifter hanteras enligt Teamtailors integritetspolicy och vissa personuppgifter hanteras enligt SafeTeams integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053419-2097923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeTeam i Sverige AB
(org.nr 556336-1681), https://jobb.safeteam.se
Södra Hildedalsgatan 9 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SafeTeam Jobbnummer
10000218