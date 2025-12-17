Projektör/Anslutningstekniker
Staffanstorps Energi AB / Elektronikjobb / Staffanstorp Visa alla elektronikjobb i Staffanstorp
2025-12-17
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffanstorps Energi AB i Staffanstorp
Vill du vara med och forma framtidens elnät?
Staffanstorps Energi är ett lokalt elnätsbolag med ett tydligt uppdrag: att varje dag leverera en trygg, effektiv och hållbar eldistribution till våra kunder. Vi står inför en spännande utveckling med ökade krav, nya investeringar och ett växande samhälle. Nu söker vi en driven och lösningsorienterad projektör som vill arbeta i en bransch där säkerhet, leverans och samhällsnytta står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Staffanstorps Energi AB är en del av Staffanstorps Centrum AB, tillsammans med Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Fibernät AB. Vi är ett mindre elnätsbolag som omsätter runt 100 MSEK per år. Vårt uppdrag, att distribuera el inom Staffanstorps kommun med omnejd, innebär att förse ca 8000 anslutningar med el, på spänningsnivåerna 0.4 - 20 kV. Elnätet består till 99 % av markförlagd kabel och har idag en väldigt hög tillgänglighet. Inom Staffanstorps distributionsområde pågår en kraftig expansion av ny bebyggelse, vilket ställer krav på motsvarande utbyggnad av elnätet.
För oss står säkerhet och utveckling i fokus. Det innebär att vi hela tiden arbetar för att hitta nya lösningar som både ger säkrare arbetsmiljö och som gör att våra kunder alltid kan förvänta sig leveranssäkerhet, förstklassig service och låga nätavgifter.
Om rollen
Som projektör/anslutningstekniker ansvarar du för att ta fram kompletta handlingar och tekniska lösningar för anslutningar till elnätet - allt från villor och företag till större byggnationer och utbyggnader av nätet. Du blir en viktig del av projektkedjan, från kundkontakt till färdigt underlag för utförande.
Du kommer bland annat att:
Ta emot och hantera kundförfrågningar om nyanslutningar, serviser och förändringar i nätet
Utföra tekniska beredningar och projektering av låg- och högspänningsnät
Ta fram ritningar, materiallistor och kostnadskalkyler
Säkerställa att projekten uppfyller branschkrav, säkerhetsstandarder och interna riktlinjer
Ha löpande dialog med entreprenörer, tekniker, projektledare och kunder
Delta i planering och optimering av lokala elnätsinvesteringar
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta strukturerat, nära både teknik och kund. Du har en förmåga att se lösningar, fatta beslut och trivs i en roll där du får hålla ihop många delar samtidigt.
Vi tror att du har:
Utbildning inom elkraft, eldistribution, elteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från elnätsbranschen, gärna som antingen projektör/beredare/anslutningstekniker
God vana av dokumentation och tekniska system
God kommunikativ förmåga och trygghet i kundkontakt
Körkort B
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av entreprenadjuridik, EBR eller AMA
Erfarenhet av fältbesök med förståelse för montörsarbete
Erfarenhet av Cadra/Rakel och DpPower
Vi erbjuder
En vardag med stor variation och tydlig påverkan på samhällsinfrastrukturen
Möjlighet att växa inom en bransch i stark utveckling
Engagerade kollegor och en kultur som präglas av samarbete, ansvar och kvalitet
Flexibla arbetssätt och trygga anställningsvillkor
Placering
Staffanstorp, Skåne länSå ansöker du
Skicka in din ansökan senast 12 januari. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta:
Sara Boke Olén, tf elnätschef sara.boke-olen@staffanstorp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: sara.boke-olen@staffanstorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan projektör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Energi AB
(org.nr 556447-6736), https://staffanstorpsenergi.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9651011