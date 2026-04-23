Projektledare till Think Tank
Moderna Museet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moderna Museet i Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Projektledare till Think Tank
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan arkitektur, design och samhällsutveckling? Vi söker en projektledare till Think Tank som vill bidra till praktiknära forskning och utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner, myndigheter och forskare. Think Tank är en del av ArkDes som från den 1 januari 2026 är en del av myndigheten Moderna museet.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi en vikarierande projektledare till enheten Think Tank. Enheten består av en enhetschef, en senior strateg, en strategisk utredare, två projektledare, en processledare, en forskningssamordnare och en assistent som tillsammans driver utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med externa aktörer. Du rapporterar till enhetschef.
Think Tank arbetar i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och forskare inom ramen för politikområdet Gestaltad livsmiljö. Enheten driver praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som stads- och samhällsutveckling, hållbar omvandling, mobilitet, återbruk och designmetodik. Projekten syftar till att utveckla kunskap och praktiska arbetssätt för hur arkitektur och design kan bidra till hållbara och inkluderande livsmiljöer. Moderna museet är en av myndigheterna i Rådet för levande städer.
Som projektledare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp projekt i nära samverkan med externa aktörer. Det handlar om att processleda tvärvetenskapliga team och arbetsgrupper inom praktiknära forskningsprojekt tillsammans med bl.a. forskare, praktiker och myndighetsrepresentanter.
I arbetsuppgifterna ingår att:
leda och koordinera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt
planera projektens framdrift, aktiviteter och leveranser
samverka med kommuner, myndigheter, forskare och andra samhällsaktörer
samla in, analysera och sammanställa kunskap från projektens arbete
planera och genomföra seminarier, workshops och dialogprocesser
bidra till dokumentation, rapportering och spridning av projektresultat
presentera projekt i exempelvis seminarier, kunskapsarrangemang eller utställningar
I arbetet förekommer resor, främst inom Sverige men även utomlands.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som projektledare behöver du vara mål- och resultatinriktad och ha förmåga att driva arbete framåt i projekt där många aktörer är involverade. Du är självgående i det dagliga arbetet och organiserar och strukturerar dina arbetsuppgifter på effektivt sätt då du arbetar med flera processer parallellt. Du är analytisk, ansvarstagande och pedagogisk och lyhörd i din kommunikation. Givetvis har du enkelt för att samarbeta och samverka med andra.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom arkitektur, stadsplanering, samhällsplanering, design, kulturgeografi, kulturvetenskap eller annat relevant område
Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning eller processledning
Erfarenhet av samverkansprojekt med flera externa aktörer, exempelvis kommuner, regioner, myndigheter eller akademi
Erfarenhet av att planera och genomföra workshops, seminarier eller dialogprocesser
Erfarenhet av att samla in, analysera och sammanställa kunskap eller resultat från utvecklingsprojekt, utredningar eller praktiknära forskning, och att driva flera projekt parallellt
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller annan politiskt styrd organisation
Erfarenhet av arbete kopplat till arkitektur, design, samhällsplanering eller gestaltad livsmiljö
Erfarenhet av praktiknära forskning eller forskningsnära utvecklingsprojekt
Erfarenhet av designmetodik, innovationsprocesser eller deltagarbaserade arbetssätt
Kunskap och erfarenhet av arbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling
Erfarenhet av nationella eller regionala samverkansprojekt
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad på heltid t.o.m. 2027-09-30. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 2026-05-10. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver i dina ansökningshandlingar hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar.
Märk ansökan med diarienummer MM2026/69.Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Moderna Museet är en statlig myndighet med uppdrag att vårda, utveckla och tillgängliggöra samlingar samt att främja kunskap och förståelse för konst, arkitektur och design. Museet gör samlingarna tillgängliga genom utställningar, pedagogisk verksamhet, utlåning och depositioner, och genom att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad inom konst-, arkitektur- och designområdet. Genom praktik, forskning och internationellt samarbete verkar museet för ökad kunskap och fördjupad förståelse.
ArkDes är en del av myndigheten Moderna Museet. ArkDes verkar i hela landet för att främja och utveckla arkitekturens och designens roll i samhället. ArkDes förvaltar också en samling som omfattar cirka fyra miljoner föremål, och på museet på Skeppsholmen i Stockholm kan du ta del av utställningar, föreläsningnar och workshops. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moderna Museet
(org.nr 202100-5091)
103 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9872237