Projektledare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
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Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren projektledare som kan driva förändrings- och införandeprojekt med fokus på verksamhetsnytta. Rollen är verksamhetsnära snarare än teknisk och passar dig som är van att leda komplexa projekt, förankra förändringar och säkerställa att nya lösningar skapar effekt i verksamheten.
Du behöver ha erfarenhet av att planera, styra och genomföra utveckling och införande av verksamhetsnära IT-stöd, inklusive hantering av budget, tidplan, omfattning och intressenter. Rollen kräver teknisk förståelse samt goda ledarskaps-, förändringslednings- och kommunikationsförmågor.
Du ansvarar för projektets helhet, från behovsanalys och kravställning till genomförande och införande. Du arbetar nära verksamheten och samordnar bland annat delprojektledare, arkitekter, verksamhetsspecialister och andra intressenter. Rollen innebär även att hantera beroenden till andra systemområden samt att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan olika ledare och team.
Arbetet bedrivs agilt inom ramen för styrande regler och kombinerar agila arbetssätt med traditionella projektmodeller såsom Pejl, PPS eller liknande.
Kompetenser och erfarenheterMinst 5 års arbetslivserfarenhet som projektledare där det ingått både verksamhetsutveckling och egenutveckling av IT-lösningar.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att leda förändringsarbete och införande av IT-lösningar i verksamhet.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av traditionell projektmetodik.
God teknisk förståelse relaterad till systemutveckling.
MeriterandeErfarenhet av att driva komplex verksamhetsutveckling med IT i större myndigheter eller organisationer, med högsta ledningen som beställare.
Erfarenhet av digitalisering av handläggningsprocesser.
Personliga egenskaperStark kommunikativ förmåga och förmåga att skapa samsyn kring behov, värde och vägval.
Coachande förhållningssätt med fokus på kunskapsöverföring och att stärka självständighet hos samarbetspartners.
Analytisk och strukturerad med förmåga att självständigt navigera i komplexa intressentlandskap.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
10018704