Projektledare till ONE Nordic Hydro
2026-02-11
Är du en erfaren projektledare som vill bidra till utvecklingen av svensk vattenkraft? Tillsammans med ONE Nordic Hydro söker vi en affärsdriven och engagerad projektledare som vill vara en del av deras resa mot ett mer hållbart energisamhälle.
OM TJÄNSTEN
ONE Nordic Hydro är en ledande aktör inom el- och kontrollutrustningar för vattenkraft. Med en stark marknadsposition och flera av de mest spännande avtalen i branschen är de med och sätter standarden för både teknikutveckling och hållbarhet.
Som projektledare får du ett övergripande ansvar för att planera, driva och följa upp större och mer komplexa projekt, främst inom el- och kontrollutrustningar men också mekaniska luckprojekt. Rollen innebär att du arbetar både operativt och strategiskt, kombinerar ledarskap, teknik och affärsutveckling i nära dialog med kunder och kollegor.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att forma framtidens hållbara energilösningar
• En trygg anställning med bra förmåner i ett stabilt bolag med en minst sagt imponerande orderportfölj kommande åren
• En varierad vardag med stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen
• En arbetsgivare som tror på ömsesidigt förtroende, hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv
Dina arbetsuppgifter
I denna roll driver du självständigt stora projekt inom energisektorn, med fokus på att säkerställa leverans enligt tid, budget och kvalitet. Du ansvarar för projektens affärsmål, ekonomiska delar och bygger långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du leder och inspirerar ditt projektteam.
• Leda och driva projekt från planering till leverans med fokus på tid, budget och kvalitet
• Ha kontinuerlig dialog med kunder för att förstå deras behov och krav
• Ansvara för att affärsmålen i projekten uppnås och säkerställa att kunderna är nöjda
• Koordinera resurser och samarbeta med både interna och externa parter
• Identifiera och hantera risker
• Inspirera och stötta projektteamet mot gemensamma mål
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Flera års erfarenhet av att projektledning från en teknisk eller entreprenadnära verksamhet
• God vana av att ha ekonomiskt ansvar för större projekt
• God erfarenhet av affärssystem, med fördel IFS eller SAP
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift - då du använder språken i såväl dokumentation som daglig dialog
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från energibranschen
• Erfarenhet av BAS-P/BAS-U
• Kunskaper inom entreprenadjuridik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ONE Nordic Hydro är experten inom vattenkraft som levererar helhetslösningar från koncept och förstudier till drift, underhåll och modernisering av vattenkraftstationer. Deras erbjudande omfattar teknik, mekanik, automation, el- och kontrollsystem, dammluckor och reservdriftssystem. Med stark teknisk kompetens, höga krav på arbets- och miljösäkerhet samt fokus på innovation bidrar de till att säkra Sveriges förnybara energiframtid. Ersättning
