Projektledare till Nexer i Borås - Nexer AB

Nexer AB / Datajobb / Borås2021-07-07Nexer skapades från Sigma IT och är framtidens techbolag. Vi växer och behöver stärka upp vårt team i Borås med projektledare.Vi söker vi dig som har en stor passion för projektledning och älskar att coacha, facilitera, leda utveckling, driva förändring, och tycker att konsultrollen är spännande och utvecklande.Du kommer arbeta som konsult för en bred uppsättning av både stora och små kunder i Borås med omnejd. Uppdragens utformning varierar beroende på kund och vilken kompetens just du har.Hur ser rollen ut?Som konsult hos Nexer kommer du ges stort ansvar och möjligheter. Du ansvarar för ett eller flera projekt, delprojekt och/eller program. Du är en viktig kugge i vårt arbete att utveckla både våra kunder och vår verksamhet. Samtidigt får du möjlighet att utveckla dina egna kunskaper.För oss är viljan att utvecklas lika viktig som erfarenhet och intresse, därför lägger vi också stort fokus på vidareutveckling och kompetensutveckling inom ditt område.Vem är du?Du har några års erfarenhet av verksamhets- och/eller IT-relaterad projektledning och vi ser gärna att du har någon typ av projektmetodik med dig.Du har stor passion för det du gör och är bra på att inspirera även på distans. Du hanterar relationer, driver engagemang, bygger effektiva team, optimerar arbetet och sätter kunden och teamet främst. Du förstår vad det innebär att vara konsult, driver saker framåt och är bra på att leverera och få saker i mål samtidigt som du inte tar allt på största allvar och kan bjuda på dig själv.Vi söker dig som har:Relevant högskoleexamen som system- eller datavetare, civilingenjör eller motsvarandeDokumenterad erfarenhet inom IT och digitalisering samt ett teknisk kunnande och intresseGoda ledaregenskaper, kommunikationsfärdigheter samt hög social förmågaStor vana av mötes- och workshopledning, förberedelser och dokumentationGoda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftMeriterandeCertifieringar inom agilt arbetssätt (exempelvis SAFe, Scrum Master, PO) och projektledning (exempelvis Prince2, PMP, IPMA)Bakgrund som utvecklare eller annan teknisk rollErfarenhet från Azure DevOps, Jira eller liknande systemErfarenhet från konsultbranschenVåra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad inställning. Vi värdesätter förmågan att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar.Hos oss blir du en del av ett tajt och hjärtligt gäng med kompetenta och stöttande kollegor där kunskapsdelning och utveckling prioriteras lika mycket som att ha det roligt och trivsamt på jobbet. Dina personliga egenskaper viktiga för oss, vi vill behålla den lättsamma atmosfär vi har idag.Hur är Nexer som arbetsivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värderingsstyrt och lägger vårt hjärta i allt vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.AnsökanDu är varmt välkommen att skicka din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Om har du frågor om rekryteringsprocessen kan du höra av dig till ansvarig rekryterare Klara Matsdotter på klara.matsdotter@nexergroup.com . Har du andra frågor kring tjänsten och boråskontoret kan du kontakta rekryterande chef Sara Lindahl på sara.lindahl@nexergroup.com Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att söka!Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-19Nexer AB5852944