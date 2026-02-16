Projektledare till G. Larsson
2026-02-16
I rollen som Projektledare ansvarar du för att driva tekniska projekt från order till färdig lösning. Du säkerställer att tekniska underlag, dokumentation och lösningar håller hög kvalitet samt att projekten genomförs enligt överenskommen plan och specifikation.
Projekten varierar i storlek och komplexitet, vilket skapar en dynamisk och tekniskt varierad vardag. Du arbetar nära både kunder och interna funktioner och har en central roll i att omsätta tekniska krav till fungerande processlösningar.
Om LARSSON Sweden
LARSSON grundades 1948 och är idag en ledande tillverkare av processutrustning för stärkelseindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande teknisk kunskapsbank som täcker hela stärkelseprocessen, med lösningar anpassade för olika råvaror och applikationer. Genom egna patent, maskiner och gedigen processexpertis har LARSSON etablerat en stark internationell närvaro med kunder över hela världen.
Produktionsanläggning och huvudkontor är belägna i Bromölla i södra Sverige. Företaget har sedan ca 20 år tillbaka haft en stor närvaro på den thailändska marknaden och 2024 öppnades även ett bolag i Thailand för att hantera den ökande reservdelsförsäljningen. LARSSON har även verksamhet i Guangzhou, Kina, samt representation i Brasilien. Vidare är företaget representerade av kvalificerade lokala företrädare i nyckel marknader som Indonesien, Vietnam, Indien osv. Företaget är familjeägt och präglas av korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och ett nära samarbete mellan funktioner.
Om rollen
Som Projektledare arbetar du i en tekniskt orienterad roll där du ansvarar för att driva kundprojekt från kontrakt till färdig anläggning. Rollen har tydlig tyngdpunkt på processteknik, systemförståelse och tekniska lösningar.
Du kommer bland annat att:
Leda och koordinera tekniska projekt
Säkerställa struktur, planering och framdrift
Arbeta med processtekniska lösningar och frågeställningar
Tolka och skapa tekniska underlag som specifikationer och flödesscheman. och P&ID
Utföra tekniska beräkningar i form av massbalanser och utifrån dessa dimensionera lämplig processutrustning
Ha löpande dialog med kunder, leverantörer och interna funktioner
Delta vid uppstarter och installationer hos kund
Rollen innebär resor motsvarande cirka 25-80 dagar per år.
Skallkrav
Ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, processteknik eller liknande
Minst 5 års erfarenhet från processindustri
God teknisk förståelse och intresse för processteknik
Förmåga att tolka tekniska underlag såsom flödesscheman och ritningar
Förståelse för pumpar, flöden och systemuppbyggnad
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av processtekniska beräkningar
Erfarenhet av teknisk projektledning eller liknande ansvar
Erfarenhet från närliggande industrier såsom livsmedel, kemi, VA eller pappersindustri
Erfarenhet av internationell verksamhetPubliceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en strukturerad och engagerad person med ett starkt tekniskt intresse. Du motiveras av att arbeta i en miljö med korta beslutsvägar, där eget ansvar och samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar organiserat, har ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt samt känner dig trygg i tekniska diskussioner. Vi tror också att du är självgående, initiativrik och drivs av en nyfikenhet kring teknik, processer och system.
Vad LARSSON Sweden erbjuder
Hos LARSSON Sweden erbjuds du en tekniskt varierad och ansvarsfull roll i ett internationellt verksamt bolag med stark ingenjörskultur. Du arbetar i en modern kontorsmiljö i Bromölla och blir en del av en verksamhet där teknisk kvalitet, långsiktighet och medarbetarnas kompetens står i centrum.
Här ges goda möjligheter att ta egna initiativ, utvecklas över tid och arbeta nära både teknik och projekt i en organisation med hög specialistkunskap.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering samarbetar LARSSON Sweden med A-Talent Tech.
A-Talent Tech är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik, industri och ingenjörsroller. Vi kombinerar teknisk förståelse med searchkompetens för att identifiera och attrahera kvalificerade specialister och nyckelkompetenser.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av LARSSON Sweden.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten kan du kontakta emelie.lindqvist@atalent.se
