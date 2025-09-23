Projektledare / offertingenjör
Vi söker projektledare och offertingenjörer inom vårt segment för spannmålshantering och biobränsle. I rollen är att hantera offerter och ordrar och utgöra länken mellan våra fältsäljare och vår utvecklings-och produktionsavdelning, hela vägen från förfrågan till leverans. Kan du rita i Autocad är det ett plus, liksom erfarenhet av Monitor eller liknande ERP-system.
Vi tror att du har teknisk bakgrund och är bra på att kommunicera. Du är nyfiken, positiv, noggrann och ansvarstagande. Erfarenhet av spannmålshantering är meriterande men inte ett krav. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Järpås där du kommer ingå i ett team om cirka tio personer.
För mer information om tjänsterna, kontakta Martin Thorsson på 0510-30 20 24 eller martin.thorsson@akron.se
Ansökningar skickas tillsammans med CV till AB Akronmaskiner, 531 94 Järpås eller info@akron.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
