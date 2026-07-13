Projektledare med inriktning säkerhetsklassade objekt
Stockholms kommun / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Nu söker vi en erfaren projektledare som vill bli en del av vårt team och ta ansvar för några av våra mest unika säkerhetsklassade objekt.
Det här är inte vilket projektledarjobb som helst.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med fastigheter och anläggningar som få människor någonsin får tillträde till. Du blir en del av ett sammanhang där ditt arbete gör skillnad på riktigt och där du får vara med och skapa långsiktiga värden för Stockholm.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss
På Projektavdelningen driver vi några av stadens mest spännande byggprojekt. Här möts tekniskt avancerade lösningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samhällsviktiga fastigheter i en vardag som sällan ser likadan ut från en vecka till nästa.
Vi är övertygade om att framgångsrika projekt skapas av människor som trivs tillsammans. Därför värdesätter vi samarbete, kunskapsdelning och en prestigelös kultur där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Hos oss möts du av engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet, firar framgångar tillsammans och hjälps åt när utmaningarna blir stora.
Vi erbjuder dig
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig också förmåner som lunchförmån, friskvårdsförmåner, flexibel arbetstid samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet. Hos oss får du stor frihet att planera ditt arbete.
Din roll som projektledare med inriktning säkerhetsklassade objekt
Som projektledare ansvarar du för planering och genomförande av byggprojekt från 5 Mkr och uppåt, inom vårt segment säkerhetsklassade objekt. Objekten varierar, där du kommer att arbeta med bland annat berg- och skyddsrum, och andra typer av fastigheter som ställer höga krav på säkerhet och skydd.
Projekten du kommer att arbeta med rör allt från större ny-, om- och tillbyggnationer till hyresgästanpassningar, men det kan även gälla teknisk upprustning och större underhållsåtgärder på objekten.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt leda, strukturera och driva byggprojekt från idé till färdigt resultat, främst i en projektchefsroll. Du hanterar byggprojektets alla skeden - från identifiering av behov och analys till projektering, upphandling, produktion, slutbesiktning och överlämnande till hyresgäst och drift. Under pågående projekt kommer du att samordna och leda konsulter och entreprenörer, upprätta projektkalkyl och förfrågningsunderlag. I rollen håller du kontakt med dina interna beställare; kund- och teknikförvaltare samt med drifttekniker. Du kommer få ett delegerat arbetsmiljöansvar för dina byggprojekt.
Vi söker dig som har:
högskole- eller byggingenjörsutbildning med fastighets- bygg eller samhällsbyggnadsinriktning. Alternativt har du skaffat dig motsvarande kompetens genom relevant yrkeserfarenhet inom byggbranschen
aktuell och flerårig erfarenhet av att självständigt ha drivit byggprojekt av olika karaktär större än 30 Mkr
kunskap om tekniska system i byggnadsverk
kunskap om aktuell lagstiftning relevant för branschen, såsom bygg- och arbetsmiljölagstiftning, entreprenadjuridik, LOU och myndighetskrav
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med projektbudgetering/-kalkylering
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande :
Vi ser det som starkt meriterande om du tidigare har arbetat med säkerhetsklassade objekt
För den här tjänsten är personliga egenskaper mycket viktigt, och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i rollen som projektledare inom säkerhetsklassade objekt tror vi att du har en professionell och förtroendeingivande framtoning, och att du har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Du arbetar strukturerat och metodiskt, med god förmåga att planera, organisera och följa upp både din egen och projektets leveranser. Du förstår vikten av att hålla tidsramar, budget och kvalitet, särskilt i projekt med höga säkerhetskrav och begränsad insyn.
Vi ser också att du är en engagerad och ansvarstagande ledare som trivs med att driva projekt hela vägen från förstudie till genomförande och avslut. Du har ett tydligt resultatfokus och en vilja att leverera hållbara och trygga lösningar – samtidigt som du aldrig kompromissar med säkerheten.
Du har en stark samarbetsförmåga och vet att säkerhetsklassade projekt kräver ett nära och tillitsfullt samarbete med såväl interna team som externa aktörer. Du är kommunikativ, prestigelös, lyhörd och lösningsorienterad, och har lätt för att bygga långsiktiga relationer i komplexa sammanhang.
Viktig information kopplat till din ansökan:
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att en säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
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112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Fastighetskontoret, Projektavdelningen, Projekt 3 Jobbnummer
10000492