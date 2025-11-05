Projektledare med fysisk säkerhetsskyddskompetens
2025-11-05
Vår kund, ett stort internationellt energibolag, söker nu en erfaren konsult med specialistkompetens inom fysisk säkerhet. Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt arbete, med fokus på att säkerställa och utveckla bolagets fysiska säkerhetslösningar.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare söker en erfaren konsult inom fysisk säkerhet. Rätt person har erfarenhet inom fysisk säkerhet på både strategisk & operativ nivå. Erfarenhet som projektledare alt. säkerhetsspecialist, inom bygg- eller säkerhetsskyddsprojekt.
Dina främsta arbetsuppgifter
Kravställning och uppföljning av fysisk säkerhet och säkerhetstekniska system.
Projektledning inom säkerhetsskydd, med tonvikt på fysisk säkerhet och informationsklassning.
Genomföra upphandlingar från kravställning till leverans.
Revision och uppföljning av säkerhetslösningar, inklusive framtagande av kontrollpunkter och åtgärdsförslag.
Skriva tydliga rapporter och beslutsunderlag.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning inom säkerhetsskydd, företrädesvis fysisk säkerhet & informationsklassning, men erfarenhet av informationssäkerhet är också värdefullt.
Kravställning och uppföljning av fysisk säkerhet eller säkerhetstekniska system.
Erfarenhet av upphandling - genom hela processen från kravställning till leverans.
Revision och uppföljning av säkerhet (framtagande av kontrollpunkter & åtgärdsförslag).
Vana vid att skriva tydliga rapporter och underlag.
Behärskar både svenska & engelska flytande i tal och skrift.
Innehar giltigt körkort
Övrig information
Placering: Göteborg
Uppdragsperiod: 20251201-20261130
Säkerhetsklassning: Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning
