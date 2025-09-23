Projektledare (Life Science)
2025-09-23
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Projektledare för ett uppdrag som omfattar både mjukvara och hårdvara, samt samspelet mellan dessa. Du kommer att vara ansvarig för att översätta tekniska detaljer till tydliga tidsplaner och riskbedömningar som kan kommuniceras till olika intressenter. I rollen ingår också att etablera arbetsstrukturer i enlighet med organisationens riktlinjer.
Arbetet innebär mycket samarbete med olika intressenter på flera nivåer, och kräver att du har god kommunikationsförmåga samt en strukturerad och administrativ arbetsstil.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Översätta tekniska delar till tydliga tidsplaner och riskbedömningar
Etablera arbetsstrukturer enligt organisationens riktlinjer
Kommunicera och samarbeta med intressenter på olika nivåer och med varierande bakgrund
Leda projekt inom systemutveckling med fokus på både mjukvara och hårdvara
Säkerställa att projekt följer tidsplaner och hålls inom budgetKvalifikationer
Ingenjör med bakgrund inom bioteknik eller teknikområdet
Minst 3 års erfarenhet som projektledare inom systemutveckling inom Life Science
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Kunskaper i Biacore
Start/Längd
Start: 2025-10-01
Längd: Till och med 2026-09-10
Plats
Uppsala (på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
753 12 UPPSALA Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26
9523187