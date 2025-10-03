Projektledare inom ventilation Luleå
2025-10-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Uppsala
, Stockholm
, Huddinge
, Falköping
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda spännande projekt som bidrar till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle? Då kan detta vara din chans!Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vår kund är en etablerad teknisk entreprenör och servicepartner som ligger i framkant när det gäller smarta installationer och lösningar för byggnader. Med fokus på energieffektivitet och klimatpåverkan skapar de moderna inomhusmiljöer där människor trivs och mår bra.
Din roll som projektledare
Som projektledare får du en central roll där du driver ventilationsprojekt från idé till färdig leverans. Du ansvarar för planering, ekonomi, kvalitet och kundnöjdhet - men också för att inspirera och stötta ditt team i vardagen. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt ledarskap, och du får en nyckelposition i företagets fortsatta tillväxt.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda projekt från planering till slutbesiktning
Säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och enligt högsta kvalitet
Sköta projektekonomi, prognoser och kalkyler
Delta i byggmöten och samordnade provningar
Driva merförsäljning, lämna anbud och hantera ÄTA/PM
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som
Har 5-10 års erfarenhet av projektledning inom ventilation, VS eller bygg (kortare erfarenhet kan också vara aktuellt)
Är van vid budget- och prognosarbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Extra plus om du även har:
Bakgrund som ventilationsmontör eller erfarenhet från VS/bygg
Vana av merförsäljning och anbud
Kunskap inom ÄTA-hantering
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Engagerad och driven av resultat
En naturlig ledare med ödmjukhet och beslutsamhet
Lösningsorienterad och pålitlig
Social och skicklig på att bygga relationer
Nyfiken och vill utvecklas vidare
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och frihet
Möjlighet att leda spännande projekt i Norrbotten
Ett företag som satsar på innovation, hållbarhet och sina medarbetare
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
Så här söker du
Vi söker dig som vill bli en del av ett växande företag med höga ambitioner. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till info@trekronorrekrytering.se
och märk ansökan med "Projektledare Ventilation - Luleå". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Info@trekronorrekrytering.se
Detta är ett heltidsjobb.
