Projektledare inom produktdata
2026-03-09
Nu söker vi en projektledare inom produktdata. Som projektledare inom produktdata blir du en nyckelperson i FMV:s uppdrag att säkerställa att Försvarsmakten har den materieldata som krävs för att bruka sina system genom hela livscykeln. Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som projektledare inom Produktdata har du en central roll i att leda och utveckla teamets arbete. Du säkerställer ett effektivt flöde genom att fördela och följa upp uppgifter samt ge löpande stöd i den dagliga verksamheten. Rollen innebär även att du själv deltar operativt och driver utvecklingen av funktionens arbetssätt framåt.
Inom sektionen produktdata ansvarar vi för framtagning och implementering av regelverk, rutiner och handböcker samt genomför analyser och utredningar inom materieldataområdet. Arbetet omfattar också klassificering av materieldata, exempelvis termregister och designregler.
Vidare följer du upp och stöttar utveckling och kravställning av IT-system och samverkar nära med andra avdelningar inom FMV, Försvarsmakten och industrin. Du bidrar till struktur och kvalitet genom resursplanering, prognosarbete samt hantering av avtal och kontrakt.
Uppdraget genomförs självständigt inom givna ramar och baseras på etablerade metoder och beprövad erfarenhet där du är en nyckelperson i den operativa verksamheten.
Tjänsten är placerad i Arboga
Om dig
Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, samt erfarenhet av att arbeta i projektform. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, liksom god förmåga att kommunicera på engelska. Vidare har du god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med grund- och förvaltningsdata, erfarenhet av arbete i olika IT-plattformar samt tidigare erfarenhet av försvarslogistik.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och strukturerad som person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och skapar ordning även i komplexa sammanhang. Du bygger goda relationer och samarbeten, och är lojal mot verksamhetens mål och uppdrag. Som ledare motiverar och stöttar du teamet i det dagliga arbetet, samtidigt som du visar initiativkraft och driver förbättringar där du ser behov.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Henry Joona OFR/S Madeleine Lithander OFR/O Ann Karlsson och SEKO Peter Andersson Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Emma Löfgren 08-782 4000. Kontakta #LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9786291