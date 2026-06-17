Projektledare inom fordonsindustrin
Msx International Ltd. England, Filial / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-17
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MSX International är en global bransch-ledande leverantör av konsulttjänster och Business Process Outsourcing till fordonsindustrin med över 5000 medarbetare. I Norden är vi stolta över vårt team bestående av drygt 100 experter som levererar mätbara resultat med hög kvalitet. MSX investerar kraftfullt inom digitalisering för att öka vårt försprång som den ledande aktören i att supportera fordonsindustrin i en föränderlig tid. Tack vare vårt fokus på utveckling och kvalitet, växer vi snabbt och har de flesta biltillverkarna som kunder. Ett exempel är Volvo Car Corporation som tilldelat oss utmärkelsen Volvo Quality Excellence (VQE) för vårt arbete som leverantör.
Rollen
Som Delivery Leader inom Norden/CEE för Consumer Engagement/Distribution & Sales Performance kommer ditt åtagande att vara att leverera högsta möjliga kvalitet till kunderna och främja kontinuerlig förbättring inom vår organisation. Du kommer att främja standardisering baserad på innovativa digitala lösningar och fungera som kontaktperson för kunder och intressenter.
Du kommer ha personalansvar och delta aktivt i personalrelaterade frågor och säkra och övervaka kvalitet för den verksamhetsgren som du ansvarar för samt upprätthålla ett partnerskap med lokal/regional/global kundledning i försäljningsfaser.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
• Kvalitetsleverans: Säkerställa värdeleverans av högsta kvalitet till befintliga företag/kunder
• Design och leveranshantering: Övervaka design, leverans, uppsättning och leveranshantering av nya affärer över hela värdeflödet på lokal nivå
• Affärslösningsleverans: Driva den lokala värdeflödesleveransen för att uppnå lokala mål (i linje med regionala och globala mål)
• Kontinuerlig förbättring: Implementera lean och kontinuerliga förbättringar över hela värdeflödesleveransen
• Feedback och innovation: Ge feedback till den regionala/globala leveranschefen om lösningsutvecklingsmöjligheter baserat på kundinteraktioner och branschkunskap, vilket främjar innovation
• Försäljningsstöd: Stödja den lokala/regionala/globala kundledaren under försäljningsfaserna
• Personalledning och kvalitetsledningssystem: hantera personal, fastställa mål, genomföra prestationsbedömningar och övervaka medarbetarengagemang. Övervaka även projektleverans enligt MSX QMS och vidta korrigerande åtgärder
• Bygga affärscase för att demonstrera avkastning på investeringen (ROI), kunskap inom förstudier
• Samarbeta, kommunicera, stödja och dela bästa praxis med leveransledarna på alla marknader
Om dig
• Du har minst 5 års erfarenhet som projektledare, inom fordonsindustrin, helst inom kundupplevelseutveckling och/eller utveckling av bilförsäljning
• Du har relevant erfarenhet av Account Management och är van vid att komma ikapp med olika projekt och kunder
• Du har varit personalchef för stora team
• Du har relevant erfarenhet av processförbättring och lean-metoder
• Du har utmärkta kommunikations- och samordningsförmågor
• Kandidatexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• MS Office 365-program (PowerPoint, Word och Excel)
• Svenska språkkunskaper på C1-nivå eller modersmålsnivå
• Engelska språkkunskaper på C1-nivå eller affärsnivå
• Du trivs med att arbeta i en internationell miljö
• Förmåga att kommunicera empatiskt på olika nivåer
• Förmåga att optimera resursplanering
• Tidigare erfarenhet av resultat- och förlusthantering och prognostisering är ett krav
• Förmåga att planera åtgärder för utbildning och coachning för sin egen domän Community
Vad vi erbjuder:
• 6 veckors semester
• Tjänstebil
• Bonus
• Förmånstelefon och laptop
Vi erbjuder en månadslön i intervallet 53 000-60 000 kr för denna tjänst. Lönen sätts i enlighet med vår lönepolicy och baseras på utbildning, kompetens, kvalifikationer och erfarenhet.
Som medarbetare hos MSX arbetar du i en dynamisk och inkluderande miljö där både medarbetare och kunder är i fokus. Vi brinner för hållbarhet och strävar efter att göra skillnad – varje dag.
Som en del av vårt team erbjuder vi dig:
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hemifrån för att skapa balans i vardagen
Trygghet – vi har kollektivavtal som ger dig stabila villkor
Förmåner som gör skillnad – friskvårdsbidrag, förskottssemester och betald ledighet vid hälsobesök är bara några exempel
Arbetsplats och omfattning
• Baserat i Göteborg, Sverige
• Heltidstjänst, 40 timmar per vecka
• Hybridarbete: Flexibel arbetsmiljö, inklusive dagar med hemarbete
• 25 % till 30 % möjlig mobilitet för affärsresor inom Sverige och enstaka resor inom Europa
Additional Information:
Med över 5 000 medarbetare i mer än 80 länder världen över erbjuder våra team branschledande expertis inom:
• Konsumentengagemang
• Prestanda för reservdelar, tillbehör och service
• Handlingsbara insikter
• Reparationsoptimering och efterlevnad
• Lärandelösningar
• Distribution och försäljningsprestanda
Vår dokumenterade framgång innebär att vi idag samarbetar med nästan alla biltillverkare på marknaden.
MSX:s syfte
Att ge Movers och Makers möjlighet att blomstra i en ständigt föränderlig värld.
MSX:s mission
Att utnyttja vår expertis inom mobilitet, kreativiteten hos våra globala team och kraften i teknologin för att skapa skräddarsydda, hållbara och innovativa lösningar.
MSX:s vision
Att vara kundernas förstahandsval, erkända för vår operativa excellens och vårt engagemang för att driva förändring och innovation inom mobilitetsindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Msx International Ltd. England, Filial
(org.nr 516402-6832)
Rullagergata 9, vån 6 (visa karta
)
415 26 GÖTEBORG Jobbnummer
9968933