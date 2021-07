Projektledare inom entreprenad till Luleå - Gunnar Karlsen Sverige AB - Byggjobb i Luleå

Gunnar Karlsen Sverige AB / Byggjobb / Luleå2021-07-01Vill du vara en del av spännande projekt i Norra Norrland och samtidigt arbeta för en bättre miljö?Vi har många roliga projekt på gång vilket gör att Luleås entreprenadavdelningen inom ventilation nu söker en projektledare som kan vara med att utveckla relationen med våra kunder och samtidigt driva projekten i framåt.Hur kommer ditt uppdrag att se ut?Som projektledare driver och ansvarar du för projekt i form av nybyggnationer eller ombyggnationer från uppstart till avslut. Du är med andra ord en nyckelperson under hela projektet som ser till att alla inblandade har den information och de förutsättningar de behöver för att projektet ska genomföras så smidigt som möjligt. Du har lätt för att ta kontakt med människor samt skapa och underhålla goda och långsiktiga relationer vilket är en viktig egenskap för att hålla ihop de projekt vi arbetar i.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Leda och planera projekt runt om i Norra NorrlandFölja upp projekten regelbundetDaglig kontakt med både kunder och medarbetareTa fram kalkyler till förändringsarbete inom projektenAktivt bidra med din yrkeskompetensVem är du?Vi tror att du har flerårig yrkeserfarenhet från entreprenadverksamheten och att du arbetar i en liknande roll idag. Möjligtvis har du även erfarenhet av ventilationsbranschen, men inget krav. Vi ser gärna att du har utbildning inom projektledning och projektekonomi från universitet eller yrkeshögskola. Vi förutsätter att du har goda IT-kunskaper, kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har B-körkort.Du är en person som är engagerad och strukturerad i ditt arbete och gillar att samarbeta med dina kollegor och kunder. Du skapar givande relationer genom att vara lyhörd och förtroendeingivande. Du trivs med ett arbete där den ena dag inte är den andra lik och oväntade arbetsuppgifter ibland dyker upp. Hos oss värderas dina personliga egenskaper högt, vi uppskattar kollegor som kommer med egna initiativ och strävar efter att göra sitt bästa varje arbetsdag.Vad kan GK erbjuda dig?Vi drivs av att förbättra miljön för våra kunder och för samhället i stort. Hos oss är personlighet, passion och samarbete avgörande och tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad. I och med vår nya strategi kommer bolaget genomgå en hel del förändringsarbete de närmsta åren vilket gör att du får vara en del av vår organisationsresa där vi arbetar för att vara en klimatförebild inom branschen.På GK i Luleå har vi en bra sammanhållning, härlig gemenskap och öppen kultur där våra medarbetare trivs, vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng!INA - vår värdegrundPå GK har vi en helt ny strategi där vi delar en gemensam värdegrund; INA (inkluderande, nyfiken och ansvarstagande). Värderingarna styr våra handlingar och vår inställning. De är grunden i vår kultur och riktlinjerna för de val vi gör både som företag och som individer. Genom vår värdegrund skapar vi en hållbar arbetsmiljö, ett hållbart samhälle och hållbara lösningar för generationer. Vi söker och välkomnar kollegor som delar samma värdegrund som oss.AnsökanÄr du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du välkommen med din ansökan! Vi vill att tjänsten tillsätts i augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Som ett alternativ till personligt brev är du välkommen att skicka en hälsning via video istället. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Håkansson emma.hakansson@gk.se , 0920-233934Vi hoppas att du tycker att jobbet låter intresant och att vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-08-08Gunnar Karlsen Sverige AB5840043