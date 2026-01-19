Projektledare inom Bygg & Rivning
Holmqvist Riv & Sanerings AB
2026-01-19
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
i Laholm
Holmqvist Riv & Sanering (som arbetar med riv & sanering i Skåne och Halland) söker nu efter en flexibel och kundfokuserad administrativ projektledare inom Bygg och Sanering.
I denna roll har du stora möjligheter att påverka din roll framåt.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Projektleda arbetare på byggarbetsplatser i region Skåne och Halland.
Kalkylera arbetsorder från ax till limpa.
Planera och schemalägga allt arbete.
Ansvara för att ersätta medarbetare vid sjukdom, så att arbetsplatsen är bemannad enligt uppdragets krav.
Bemöta kunder på ett affärsmässigt- och professionellt vis.
Ha flera års erfarenhet av ledarskap inom bygg, riv eller sanering.
Utföra riskbedömningar på arbetsplatser och hos kund.
Är aktiv och hjälper till på byggarbetsplatser med hämtning och lämning av maskiner.
Rengöra maskiner vid behov.
Hämta och lämna till skrot och återvinning.
Kunna läsa ritningar och märka upp ute på plats vad uppdraget kräver.
Administrera ritningar och tillägg av ritning, via dator.
Säkerhetsarbete
Vem är du?
Kundfokuserad med affärstänk
Har god kännedom inom arbetsmiljö (SAM/BAM)
Är öppen för att hjälpa till där det behövs och arbetar gärna flexibelt.
Självgående som lätt läser av vad som behövs på en arbetsplats.
Är lyhörd men bestämd i ditt ledarskap.
Insikten i att arbetsmiljö och säkerhet är A och O på arbetsplatsen.
Har minst 3 års erfarenhet inom byggbranschen
Tycker om att köra bil (och släp)
Har ett gott tålamod och har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetstider, lön & övrigt:
Mån- Fre 7-16, viss övertid kan ske.
Lön enligt avtal.
Arbetsbil tillhandahålls.
6 månaders provanställning
Friskvårdsbidrag erbjuds vid tillsvidareanställning.
Meriterande:
Flerspråkig (engelska, rumänska)
BE- körkort
Bas U/ Bas P
SAM/BAMKvalifikationer
Pratar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Erfarenhet inom projektledning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: hrbyhanna@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare Bygg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmqvist Riv & Sanerings AB
(org.nr 559334-7882) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9693029