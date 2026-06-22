Projektledare / fastighetstekniker / fastighetsskötare

Romans Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Jönköping
2026-06-22


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Romans Fastigheter AB / Stiftelsen Fria Media söker nu medarbetare till vårt team!
Vi söker dig som vill arbeta inom fastighet med hyresgästservice samt bidra till utveckling och skötsel av våra fastigheter. Tjänsten kan anpassas utifrån din kompetens och erfarenhet, och vi välkomnar ansökningar från:
Byggservice
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker (gärna med el-behörighet eller VVS)
Projektledare med erfarenhet inom bygg och fastighet

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna varierar beroende på roll, men kan bland annat innefatta:
Löpande fastighetsskötsel och underhåll
Teknisk drift och felsökning
Reparationer och förbättringsarbeten
Projektledning vid renovering och nybyggnation
Kontakt med entreprenörer och hyresgäster.


Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och lösnings orienterad
Har erfarenhet från bygg, fastighet eller teknik (meriterande)
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Innehar el-behörighet eller annan specialistkompetens (meriterande)
Är självgående och ansvarstagande


Körkort är ett krav.

Arbetsort Jönköping och/eller Gränna.


Så ansöker du
Skicka din ansökan tjanst@romansfastigheter.se
Frågor Anders Roman 070-591 00 57

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
e-post
E-post: tjanst@romansfastigheter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Romans Fastigheter AB (org.nr 556332-3814), http://romansfastigheter.se
Brahegatan 35 A (visa karta)
563 32  GRÄNNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anders Roman
tjanst@romansfastigheter.se
0705910057

Jobbnummer
9973921

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