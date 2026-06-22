Projektledare / fastighetstekniker / fastighetsskötare
Romans Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-06-22
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Romans Fastigheter AB / Stiftelsen Fria Media söker nu medarbetare till vårt team!
Vi söker dig som vill arbeta inom fastighet med hyresgästservice samt bidra till utveckling och skötsel av våra fastigheter. Tjänsten kan anpassas utifrån din kompetens och erfarenhet, och vi välkomnar ansökningar från:
Byggservice
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker (gärna med el-behörighet eller VVS)
Projektledare med erfarenhet inom bygg och fastighetPubliceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Arbetsuppgifterna varierar beroende på roll, men kan bland annat innefatta:
Löpande fastighetsskötsel och underhåll
Teknisk drift och felsökning
Reparationer och förbättringsarbeten
Projektledning vid renovering och nybyggnation
Kontakt med entreprenörer och hyresgäster.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och lösnings orienterad
Har erfarenhet från bygg, fastighet eller teknik (meriterande)
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Innehar el-behörighet eller annan specialistkompetens (meriterande)
Är självgående och ansvarstagande
Körkort är ett krav.
Arbetsort Jönköping och/eller Gränna. Så ansöker du
Skicka din ansökan tjanst@romansfastigheter.se
Frågor Anders Roman 070-591 00 57
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
e-post
E-post: tjanst@romansfastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Romans Fastigheter AB
(org.nr 556332-3814), http://romansfastigheter.se
Brahegatan 35 A (visa karta
)
563 32 GRÄNNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anders Roman tjanst@romansfastigheter.se 0705910057 Jobbnummer
9973921