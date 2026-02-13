Projektledare Development Projects
Telin Rekrytering & Konsult AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-02-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult AB i Kalmar
, Borgholm
, Oskarshamn
, Växjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
För vår kund söker vi en Projektledare Development Projects
Är hållbar utveckling och måluppfyllelse det som driver din karriär? Är du en ledare som upptäcker möjligheterna i innovativa samarbeten? Då kan du vara den vi letar efter! Kunden befinner sig i en expansiv fas och har en blomstrande framtid med den pågående gröna omställningen. Företagets engagemang för hållbarhet och miljövänliga teknologier skapar en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du kommer att vara en viktig del av den framtida tillväxten.
I denna roll kommer du få driva spännande utvecklingsprojekt för att möjliggöra framtidens kabelproduktion. Som Projektledare inom Produktionsutveckling hos kund får du en central roll i att driva våra investerings- och utvecklingsprojekt, från förbättring av befintliga produktionslinjer till investeringar i ny utrustning som möjliggör framtidens behov. Du ansvarar för budget, tidsplanering och resursfördelning, och säkerställer att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet.
Dessa aspekter kommer att vara avgörande i ditt arbete, där du genom struktur och tydligt ledarskap säkerställer att projekten levereras enligt utsatta mål. Du kommer att ansvara för projektets alla faser - från initiering och planering till genomförande och avslut där du säkerställer att arbetet följer vår projektmetodik för investeringar (PMFI) genom hela projektets gång. Under hela processen följer och utvärderar du löpande hälsa, säkerhet och miljöparametrar för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv genomförandeplan som möter både interna krav och externa regelverk.
Som projektledare analyserar, förutser och förebygger du risker samt presenterar regelbundna status- och resultatrapporter till avdelningsledningen. Genom ett strukturerat och proaktivt arbetssätt ser du till att dina projekt genomförs effektivt och i linje med uppsatta mål för tid, budget och kvalitet. Säkerhet är kundens högsta prioritet och vi sätter alltid våra medarbetare först. Som projektledare blir en naturlig del av ditt arbete att leda och driva projekt med fokus på säkerhet i alla led, från maskiner och arbetsmiljö till hållbarhet och långsiktig driftssäkerhet. Genom ditt engagemang bidrar du till att skapa en trygg arbetsplats där vi utvecklar produktionen med omtanke på både människor och miljö.
Målmedveten och motiverande ledare
För att vara framgångsrik och trivas i rollen som projektledare ser vi gärna att du har erfarenhet av att driva projekt inom produktion eller industri. Tidigare arbete i en koordinerande eller ledande roll, där du haft ansvar för att samordna olika teknikområden och intressenter är nödvändigt. Har du dessutom erfarenhet av maskinkonstruktion, säkerhetsarbete eller liknande tekniska utvecklingsprojekt är det meriterande. Genom ditt sätt att leda skapar du engagemang, delaktighet och en kultur där teamet arbetar motiverat mot gemensamma mål.
Eftersom varje lösning och högspänningskabel är konstruerad utifrån kundkrav måste arbetsflödet vara konsekvent men ändå flexibelt för att anpassas samtidigt som budget, planer och leveransdatum bibehålls. Du besitter förmågan att ta snabba beslut och delegera för att behålla fokus på resultat och leverans. Din målinriktade inställning säkerställer att deadlines alltid uppfylls.
Dessutom omfattar ditt CV: - Kandidat- eller masterexamen inom relevant ingenjörsinriktning eller liknande arbetslivserfarenhet inom tillverkning eller liknande.
• Tidigare erfarenhet som projektledare eller liknande koordinerande roll.
• Erfarenhet av Props/GATE-metoden för projektledning är fördelaktig.
• God erfarenhet av MS Office. Meriterande med erfarenhet av Microsoft Project eller affärssytemet SAP.
• Tidigare kunskap om CE-märkning, maskindirektiv och tillämpliga standarder betraktas som meriterande.
• Förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, skriftligt såväl som verbalt.
Startdatum: Omgående
Slutdatum: Ca 9 mån konsultuppdrag.
Omfattning: 100%
Plats för genomförande: Karlskrona, närvaro minst 3-4 dagar på plats krävs, 100 % de första månaderna och i vissa faser i projekten.
Om Telin Rekrytering & Konsult
Vi värnar om våra konsulter och rekryterar med hjärtat <3
Att vara konsult hos oss innebär att du själv väljer uppdrag, vi anställer enbart konsulter för specifika uppdrag. Hos oss får du alltid månadslön och du arbetar hos samma kund tills uppdraget är slut. Vanligtvis jobbar våra konsulter på långa uppdrag men det händer även att uppdragen är kortare. Vanliga orsaker till att våra kunder väljer att anställa konsulter kan vara att en medarbetare ska vara föräldraledig, sjukskriven eller att man har en produktionstopp. Men det kan också handla om att man vill hyra först för att sedan anställa efter en period.
Genom åren har Telin haft många konsulter som har haft helt olika kompetenser, som fått möjlighet att arbeta hos mycket intressanta företag. En stor del av konsulterna är än idag anställda hos kundföretaget och har funnit en arbetsplats där man trivs och utvecklas. Att jobba som konsult hos Telin kan vara din väg in till din drömarbetsplats.
Förmåner
• Fast månadslön: Hos oss får du en trygg månadslön enligt kollektivavtal som är konkurrenskraftig.
• Tät kontakt med din konsultchef och månatliga avstämningar
• Trygga arbetsvilkor: Vi följer självklart kollektivavtal med pension och försäkring och ser till att du har en bra arbetsmiljö
• Hos oss får du även Arbetstidsförkortning på 60 tim per år(Endast Scania)
• Friskvårdsbidrag
• Gemensamhetsaktiviteter
Hur du ansöker
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
