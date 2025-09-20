Projektledare Bygg
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler.
Område regionala fastigheter ansvarar även för regionens behov av extern inhyrning, tekniska säkerhetsanläggningar i dessa, parkering, tillgänglighetsfrågor och för regionens fastigheter för resecentrum, buss och tågdepåer.Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst ingår i enhet Västtrafik, i område regionala fastigheter, som säkerställer vår huvudsakliga hyresgäst Västtrafiks behov av kollektivtrafikfastigheter. Detta omfattar allt från tåg-, spårvagns-, buss och båtdepåer, resecentrum och väderskydd vid hållplatser.
Som projektledare leder du byggprojekt och utövar rollen som byggherreombud. Du har kvalitets-, tids- och budgetansvar för projektet. Du leder projekt, genomför upphandlingar, säkerställer dokumentation, ser till att lagar och förordningar följs och bereder beslutsunderlag. Tillsammans med förvaltare och tekniska förvaltare planerar du kommande underhållsåtgärder, reinvesteringar, hyresgästsanpassningar och andra byggprojekt. Vidare stöttar och introducerar du nya medarbetare i enheten och kan agera projektombud. I ditt område ingår även att aktivt arbeta med utvecklingsarbete inom enheten.
Vi är 20 medarbetare som jobbar med fastighets- och teknisk förvaltning, projektledning och långsiktig, strategisk fastighetsutveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom samhällsbyggnad alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du är van och trivs med att självständigt planera och driva din projektportfölj. Du har erfarenhet av att driva projekt i varierande storlek och skeden. I rollen kommer fokus vara på små och medelstora projekt. Du har även erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning och uppföljning. Du har med fördel arbetat med LOU och inom offentlig förvaltning.
För att trivas i rollen tänker vi att du trivs med mycket ansvar och förstår vikten av att alltid ha med dig helhetsperspektivet. Du är handlingskraftig och har ett systematiskt arbetssätt med god förmåga att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Du främjar ett gott samarbete på enheten och deltar aktivt vid gruppens utvecklingsarbete. Du besitter en god förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.
Resor ingår i tjänsten och B- körkort krävs där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
I rekryteringsprocessen används personlighets och färdighetstest i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.
Varmt välkommen med din ansökan senast 5 oktober intervjuer kommer att hållas med start i vecka 41 och vecka 42 i regionens hus i Göteborg.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
