Projektledare
2026-03-10
EMP Engineering AB är ett expansivt, innovativt ingenjörsföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, mekanik, maskinsäkerhet, elsäkerhet och automation till teknikintensiva bolag i Sverige. Vi utför konsultuppdrag på plats hos våra kunder samt helhetsåttagande av projekt från vårt kontor i Falun.
Om jobbet:
Som projektledare hos oss får du en nyckelroll i att planera, driva och följa upp tekniska projekt - ofta direkt hos kund eller internt. Du ansvarar för att projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet. Rollen innebär både traditionell projektledning och en affärsmässig komponent, där du deltar i att identifiera nya uppdrag. Våra uppdrag varierar från produktionsutveckling till investeringar och leveransprojekt. Vi arbetar nära kunder vilket ger stor variation och lärande.
Du samarbetar tätt med andra projektledare och specialister i teamet. En gång i månaden ses vi alla på kontoret för gemenskap och erfarenhetsutbyte, något vi värdesätter högt.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din roll som projektledare och som trivs med att arbeta nära både kunder och kollegor. Du har en teknisk bakgrund och drivs av att ta ansvar och skapa struktur i komplexa projekt.
För att trivas och lyckas i rollen har du:
Minst tio års erfarenhet inom industrin, gärna kombinerat från tekniska roller och projektledning
Ingenjörsexamen
Erfarenhet från tillverkande industri - en förutsättning för att lyckas i rollen
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-Körkort
Du är en trygg, affärsmässig och kommunikativ person som drivs av att skapa resultat tillsammans med andra. Har du dessutom erfarenhet av att sälja in konsulttjänster eller är certifierad inom projektledning är det meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
