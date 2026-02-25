Projektledare
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Nynäshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Nynäshamn
2026-02-25
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Projektledare inom ISS - Ytfartyg
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Projektledare inom Project Execution & Maintenance för ytfartyg får du en central roll i arbetet med att utveckla och vidmakthålla Marinens fartyg. Du ansvarar för att planera, strukturera, genomföra och följa upp tilldelade projekt - med fokus på att stärka både säkerhet och funktionalitet ombord.
I rollen leder du projekt som rör förebyggande och avhjälpande underhåll samt genomförande av tekniska modifieringar. Du arbetar nära både tekniska specialister och operativ personal för att säkerställa att arbetet utförs effektivt, kvalitetssäkert och med hög driftsäkerhet som mål.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera strategiskt ansvar med praktiskt genomförande, och som motiveras av att bidra till ett tryggt och modernt marint försvar.
På Saab söker vi alltid ledare som får människor att växa och prestera sitt allra bästa. Nu letar vi efter en projektledare med starkt engagemang, gott affärssinne och en analytisk förmåga som gör skillnad. Du har ett genuint intresse för mekaniska och tekniska lösningar - och det är meriterande om du dessutom har erfarenhet eller kännedom om marina fartyg.
I denna roll får du möjlighet att bidra till något större. Genom ditt arbete är du med och stärker säkerheten - för människor, samhällen och vår gemensamma framtid.
Huvudsakliga ansvarsområden
* Leda och samordna projektmöten för att säkerställa kommunikation kring information, framsteg, prioriteringar och resurser
* Utveckla och övervaka aktivitets- och tidsplaner för projekt
* Framtagning och sammanställning av produktionskalkyler
* Följa upp och rapportera kostnader, kvalitet, inköp och tidplaner för projekt
* Arbeta självständigt på mindre projekt och samarbeta med kollegor i större projekt
* Underhålla och utveckla både interna och externa kundrelationer för att främja långsiktiga samarbeten
Tjänsten är baserad på Muskö med möjlighet till resor både inom Sverige och internationellt.Publiceringsdatum2026-02-25ProfilKvalifikationer
* Relevant universitet- eller högskoleutbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
* Giltigt körkort (Kategori B)
Meriterande
* Ledarskapsträning, grundläggande ekonomisk och kommersiell utbildning, projektledning och administrationsträning, IPMA-certifiering eller motsvarande
* Kunskap om marina fartyg
* God administrativ förmåga
* Erfarenhet av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk (FMV)Dina personliga egenskaper
* Förmåga att strukturera och planera arbete självständigt
* Starka relationsbyggande och nätverksfärdigheter
* Förmåga att kombinera teori och praktik, och att kommunicera och samarbeta effektivt
* Kundorienterad med hög affärsförståelse
* Lagspelare som kan bidra till att bygga ett "Dream Team"
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9762143