Projektledare
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare för ett uppdrag inom kommunal verksamhet kopplat till utveckling av ett resecentrum. Du blir en viktig del i att driva projektet framåt i samverkan med olika interna och externa intressenter.
ArbetsuppgifterLeda och samordna projektets arbete från planering till genomförande
Säkerställa framdrift, uppföljning och rapportering i projektet
Koordinera dialog och samverkan med berörda parter och intressenter
Stödja beställaren med underlag och beslutsrekommendationer kopplade till projektet
KravDokumenterad erfarenhet av projektledning
Förmåga att driva och koordinera arbete med flera intressenter
God förmåga att strukturera, följa upp och rapportera projektstatusSå ansöker du
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
