Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Byggjobb / Varberg

2021-04-07

Söker du en varierande roll som projektledare i ett tillväxtsegment inom ett marknadsledande industriföretag? Här får du möjligheten att påverka ditt eget arbete och ansvara för att driva projekt med trästommar, från start till mål. Södra-koncernen expanderar och har skapat ett nytt affärssegment inom byggsystem i trä. Med korslimmat trä, KL-trä, erbjuds nya möjligheter att bygga högt och snabbt i trä för ett hållbart byggande.

Som projektledare hos oss får du en bred roll med varierande uppgifter och stort ansvar. Du kommer att arbeta nära byggherrar och byggentreprenörer i tidiga projektskeden, hantera förfrågningar, identifiera kundens behov och ge råd om effektiva stomlösningar. Du får det samlade ansvaret för hela projekten men kommer inte utföra alla uppgifter själv. Du kommer att samarbeta med många olika funktioner och medarbetare inom bolaget men också med våra externa samarbetspartners. Projektledaren är länken till våra kunder och samordnar konstruktion, produktion, leverans, montage och ekonomi.

Du kommer att ingå i en expanderande grupp som just nu består av sju personer med blandade arbetserfarenheter. Jämställdhet är viktigt för oss och vi har idag en jämn fördelning i gruppen. Det är positivt om du siktar på att bli chef på sikt då vi nu rekryterar våra framtida ledare.

I rollen som projektledare ingår till exempel att:
Projektleda egna projekt i samarbete med nya och gamla kunder
Samordna offertarbete och avtal gällande våra stomsystem
Ansvara och driva projekten från mottagen order till leverans/montage samt uppföljning
Förse kunden med regelbunden information om projektets fortskridande och leveranser
Samordna internt med inköp, konstruktion, transport och montage
Upprätta arbetsrutiner, kalkyler och tidsplaner, följa upp och säkerställa projektet avseende tid, kvalitet och kostnad
Identifiera och bevaka bransch och marknad inom verksamhetsområdet
Arbeta med projektekonomi samt erfarenhetsåterföring dvs hur faktiska produktionen har fungerat och lyckats i förhållande till kalkylen

Din erfarenhet

För att du ska lyckas och trivas i din nya arbetsroll ser vi att du har en högskoleutbildning, gärna byggingenjör, alternativt arbetslivserfarenhet inom byggbranschen som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Vi ser att du idag troligtvis jobbar som projektchef, platschef, projektledare, projekteringsledare eller teknisk säljare inom byggbranschen och är nyfiken på hur industriell tillverkning kan öka effektiviteten i byggprocessen. Vidare är det meriterande med erfarenhet av kalkylarbete och entreprenadjuridik.

Utöver kunskap och kompetens kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har ett affärsdriv, är självständig och har en god förmåga att skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Du är en kommunikativ och strukturerad person med en hög problemlösningsförmåga. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas, vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Placering/Anställning

Placeringsort är Väröbacka, mellan Kungsbacka och Varberg. Anställningsform är tillsvidareanställning. Resor förekommer i tjänsten varför du bör se det som ett trevligt inslag i vardagen.

Din arbetsgivare Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Vår verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som till exempel förnybar energi, lättare konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder. Vi nöjer oss helt enkelt inte med att förfina de produkter som våra kunder sedan länge förlitar sig på och använder i sina egna processer - vi letar också ständigt efter nya användningsområden för världens bästa råvara.

Vill du veta mer?

Har du frågor gällande tjänsten och vår rekryteringsprocess så är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Emil Bondesson, 072-58 34 803. För frågor om verksamheten kan du kontakta Martina Harvey 070-38 45 655.

Hoppas vi hörs snart. Ansök via länken nedan senast den 21/4

Vi använder oss av löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!

Följ oss gärna på Facebook ( https://www.facebook.com/sodragroup), #jobbapåsödra

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Varaktighet, arbetstid
Heltid Anställningstid enligt överenskommelse

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2021-04-21

Södra Skogsägarna ekonomisk förening