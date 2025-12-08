Projektledare - Järnväg
Vi söker en Projektledare Järnväg El-kraft till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag som kan utföras från Trafikverkets kontor i Stockholm, Västerås eller Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektledare inom Enheten Nationellt Program El och Kraft innebär att leda projekt inom järnvägens elkraftsanläggningar, inklusive byggnation av kraftförsörjningsanläggningar, linjearbeten, utbyte av bangårds- och tunnelbelysning samt byggnation av teknikhus. Projektledaren ansvarar för att driva och följa upp projekten mot uppsatta mål, med effektiv resursanvändning och hög kvalitet. Rollen innebär omfattande kontakt med interna och externa intressenter och samarbete med projektingenjör samt interna specialister.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Delta vid säkring av Tid, Kostnad och Innehåll (TKI) i aktuella projekt.
I samråd med beställaren och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Leda och styra projekt.
Medverka vid upprättande av tidplaner, kalkyler och budgetar.
Medverka vid framtagande och uppföljning av projektets kontrollprogram i aktuella projekt.
Medverka vid framtagande och uppföljning av risker i aktuella projekt.
Medverka vid framtagning av upphandlingar.
Delta vid platsbesök och besiktningar i aktuella projekt.
Medverka i arbetet med förvaltningsdata.
Ha aktuell kunskap inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA.
Medverka i arbetet med tillstånd och avtal, t.ex. nätkoncession.
Överföra kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. B-körkort. Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare Allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på 3 års arbetserfarenhet som projektledare eller i arbetsledande funktion inom området kraftförsörjning järnväg. Minst ett av projekten med >30 MSEK i total omsättning.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. Du ska ha kunskap och erfarenheter av standardavtal gällande AB, ABT och ABK.
Meriterande
Du har varit projektledare i järnvägsprojekt inom minst 1 av nedanstående områden: - Omformarstation - Transformatorstation, fördelningsstation eller kopplingscentral - Sugtransformator - Bangårds- eller tunnelbelysning - Teknikhus med nödfrånkoppling eller annan kommunikationsutrustning. För att erfarenheten ska beaktas ska du ha arbetat i respektive projekt under minst 1 år. Arbetserfarenheten får inte vara äldre än tio år. Du har erfarenhet som projektledare för seriella projekt, där en åtgärd inom något av områdena nedan har genomförts på minst tio olika platser: - Omformarstation - Transformatorstation, fördelningsstation eller kopplingscentral - Sugtransformator - Bangårds- eller tunnelbelysning - Teknikhus med nödfrånkoppling eller annan kommunikationsutrustning. Med seriella projekt avses projekt där flera åtgärder hanteras parallellt och/eller i följd, i olika tidsskeden såsom planering, projektering, produktion och överlämning. För att erfarenheten ska beaktas ska du ha arbetat minst ett år i respektive projekt.
Genomgått utbildning BASÄSKYDD.
Ha genomgått utbildning Byggherrens arbetsmiljöansvar. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
