Projektkoordinator till Husqvarna

Vill du arbeta i ett internationellt projekt hos en av Sveriges mest välkända industrikoncerner? Husqvarna söker en projektkoordinator som vill vara en del av ett tvärfunktionellt team med fokus på att driva administrativa processer framåt.
OM TJÄNSTEN
Som projektkoordinator hos Husqvarna blir du en del av avdelningen Product & Service Management och arbetar nära projektledare inom områden som produktledning, inköp, S&OP, tillverkning, eftermarknad, datamanagement och försäljning. Rollen är administrativ men med utrymme för initiativ och breda kontaktytor inom organisationen.
Placering är på Husqvarnas kontor i Jonsered, endast 15 minuter med kollektivtrafik från Göteborg.
Du erbjuds
Att interagera i ett inspirerande nätverk av människor som besitter starka kunskaper och erfarenheter att lära av.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Boka och koordinera projektmöten
• Dokumentera tidplaner, uppgifter och framsteg
• Följa upp leveranser och deadlines
• Granska komponentlistor och spåra utfasning av komponenter
• Jämföra lagerstatus med kvarvarande produktion och riskbedömningar av material
• Hantera masterdata: skapa och uppdatera artikelnummer
• Koordinera teknisk dokumentation, som bruksanvisningar och reservdelslistor
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskole-/universitetsexamen inom relevant område
• Är strukturerad, noggrann och kommunikativ
• Har mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint
• Har god förståelse för affärsprocesser
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Har tidigare relevant arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk dokumentation eller supply chain
• Arbetat i en koordinerande roll sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Construction är en del av Husqvarna Group, världens största tillverkare av utomhusprodukter. Husqvarna Construction tillverkar utrustning och diamantverktyg för kapning och borrning i betong, sten, murverk, kakel och asfalt under våra två varumärken; Husqvarna för byggindustrin och Diamant Boart för stenindustrin. Deras produkter används i byggbranschen av professionella entreprenörer och hantverkare över hela världen. De har 2 100 anställda och finns representerade i mer än 70 länder. Varaktighet, arbetstid, etc.
