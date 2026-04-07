Projektkoordinator till ABF Västerbotten
Västerbottens Abf-Distrikt / Kulturjobb / Umeå Visa alla kulturjobb i Umeå
2026-04-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbottens Abf-Distrikt i Umeå
, Åsele
, Luleå
eller i hela Sverige
ABF Västerbotten är ett distrikt som innefattar lokalavdelningarna Mitt i Lappland, Umeåregionen och Skellefteå. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra medlemsorganisationer främja och bedriva studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet samt stödja lokalavdelningarna i deras arbete.
Vi är partipolitiskt obundna men vår verksamhet bygger på och ska genomsyras av arbetarrörelsens grundläggande värderingar vilket inte minst syns bland våra medlemsorganisationer där bland annat Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, LO, PRO, RFSL och flera förbund inom funktionsrättsrörelsen ingår.

Om tjänsten
Vi söker nu en person med tidigare erfarenheter av arbete med projektledning (eller motsvarande) alternativt framtagande av projekt. Vi ser att du gärna har erfarenhet från idéburen verksamhet. Det är självklart att du delar våra och arbetarrörelsens värderingar, kan skriva under på ABF:s idéprogram, har hög integritet och ett medmänskligt förhållningssätt.
ABF Västerbotten och hela folkbildningen är inne i en period av stora förändringar, vilket kräver lyhördhet, initiativförmåga och kraft att förvandla en idé till konkret verksamhet. Du kommer ingå i vårt arbetslag om sex personer men arbeta nära hela vår verksamhet i länet. Det innebär regelbundna resor inom länet och övernattningar.
Arbetet kommer precis som projekt i allmänhet variera i intensitet. Och du kommer koordinera flera projekt i länet samtidigt. Därför är det av vikt att du är självgående, kreativ och har god planeringsförmåga.
Du som söker tjänsten kommer att få genomföra ett praktiskt arbetsprov kopplat till projektutveckling inom idéburen verksamhet.
Instruktioner till detta skickas till de personer vi väljer att kalla till intervju.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för projektutveckling inom ABF Västerbotten.
Utveckling- och uppföljning av projektidéer tillsammans med lokalavdelningar och medlemsorganisationer i hela Västerbotten.
Assistans vid skapande-, genomförande- och redovisning av projekt.
Koordinering av pågående projekt och stöd till dess projektledning.
Genomförande av workshops eller liknande i hela länet för att stimulera och/eller inspirera till nya projektidéer.
Omvärldsbevakning med fokus på Västerbotten, men självklart även andra regioner och nationellt.
Samverka med övriga ABF-distrikt inom projektutveckling.
Din kompetens och bakgrund
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande.
B-körkort och tillgång till egen bil.
God förmåga att planera och leda långsiktigt arbete.
God förmåga att använda digitala verktyg för samarbeten.
Erfarenheter av arbete inom projektledning och projektutveckling.
Erfarenhet av engagemang i idéburen verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning: Heltid, målstyrd arbetstid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträdesdatum: 1 augusti, eller enligt överenskommelse.
Till din ansökan vill vi att du anger referenser samt löneanspråk. Vi hanterar alla ansökningar diskret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: rekrytering@abfvasterbotten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektkoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbottens Abf-Distrikt Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABF Västerbotten Kontakt
Distriktschef
Joakim Lindquist joakim.lindquist@abf.se 072-53 54 682 Jobbnummer
9840584