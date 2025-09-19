Projektkoordinator för EU-projekt till Sunet
2025-09-19
Sedan 1980-talet har Sunet tillhandahållit IT-tjänster och datakommunikation till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Som anställd på Sunets avdelning vid Vetenskapsrådet är du en del av ett globalt nätverk av experter som arbetar med att stödja forskning och utveckling av internet och digital infrastruktur i hela världen.
Nu söker Sunet en handläggare till rollen som projektkoordinator för ett av våra EU-projekt. Arbetet i projektet är kopplat till internationella samarbeten inom digitala infrastrukturer, global datakommunikation och digital säkerhet
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
I rollen som projektkoordinator kommer du till stor det att administrera och koordinera arbetet inom EU-projekt hos Sunet. Arbetet gör du i nära samarbete med avdelningens övriga projektkoordinatorer och Vetenskapsrådets centrala stödfunktioner. EU-projekt innebär internationella samarbeten och i dina externa kontakter kommer därför en stor del av kommunikationen ske på engelska. Vidare kommer du att delta i interna projekt och bidra med expertis inom dina kompetensområden. Resor i tjänsten kan förekomma, i huvudsak inom Europa.
I arbetsuppgifterna ingår att
• administrera, kommunicera, planera, samordna och följa upp projekt med samtliga projektpartners
• rapportera till EU-kommissionen
• bidra till att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i administration och hantering av EU-finansierade projekt
• kommunicera och samarbeta med kompetenser inom VR:s verksamhetsstöd, så som ekonomi och juridik
• planera och genomföra möten och konsultationer, antingen självständigt eller i samarbete med kollegor och externa parter.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som projektkoordinator för EU-projekt behöver du ha god samarbetsförmåga samt förmåga att etablera tillitsfulla och goda relationer i såväl interna som externa sammanhang. Du har god administrativ och strukturerad förmåga och kan självständigt planera, organisera och driva dina arbetsuppgifter. Du är även flexibel och kan planera om när förutsättningarna förändras.
Utöver de personliga egenskaperna behöver du ha
• minst 3 års aktuell erfarenhet av administration, koordinering, rapportering och uppföljning av EU-projekt
• erfarenhet av att ha arbetat i offentlig förvaltning, gärna inom statlig sektor
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• kunskaper inom projektredovisning, gärna erfarenhet av arbete som projektekonom
• erfarenhet av projektledning
Placering
Vårt kontor finns på Tulegatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Befattningen för tjänsten är handläggare. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Per Nihlén, rekryterande chef 070-349 41 37
• Lisa Ohlsson, handläggare/EU-projektkoordinator 076-513 22 06
• Eva Huring, HR-specialist 070-108 74 29
• Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
• Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 10 oktober 2025.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2025-07680.Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 280 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208), http://www.vr.se/ Jobbnummer
9516347