Projektkoordinator
2025-10-24
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-10-24Beskrivning
Perstorp Kommun söker nu en engagerad och strukturerad projektkoordinator för ett Europeiskt socialfonds (EFS) projekt, kallat Innovativ områdessamverkan i Perstorp.
Som projektkoordinator bli du en central del i att utveckla arbetet, identifiera sammanhang och helheter samt säkerställa att alla delar av processen hänger ihop.
Projektet:
Du kommer att arbeta inom ESF-projektet innovativ områdessamverkan i Perstorp, som genomförs i samverkan med Coompanion Skåne. Projektet ska pågå under 3 års tid och anställningen avser projektanställning på heltid under 32 månader.
Projektet syftar till att utveckla och testa nya former av platsbaserad och tvärsektoriell samverkan för att:
- Stärka lokala aktörers samverkan: Skapa strukturer och processer som möjliggör bättre samarbete mellan kommun, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.
- Främja social inkludering: Identifiera och utveckla metoder som motverkar social utsatthet och främjar delaktighet för alla invånare, särskilt utsatta grupper.
- Öka innovationsförmågan: Testa nya arbetssätt, verktyg och initiativ som kan förbättra kommunens arbete med platsbaserad utveckling.
- Stärka lokalt engagemang: Engagera invånare och lokala aktörer i planering och genomförande av aktiviteter för att skapa hållbara resultat.
- Sprida lärande och resultat: Dokumentera erfarenheter och framgångsrika metoder som kan användas i andra kommuner och sammanhang.
Ansvarsområden
Som projektkoordinator ansvarar du för att driva och koordinera projektets aktiviteter samt skapa goda samarbeten mellan interna och externa aktörer. Du kommer att navigera i kommunala sammanhang, där din förståelse för hur kommunala beslutsvägar och organisationer fungerar är avgörande. Din roll blir betydelsefull för att bygga relationer, skapa struktur och hålla ihop arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
- Bidra med struktur och arbetsmetoder.
- Organisera arbetsprocessen samt koordinera möten, aktiviteter och projekt.
- Samverka och vara länken mellan olika funktioner och aktörer.
- Bygga och underhålla nätverk inom kommunal verksamhet samt med externa aktörer.
- Skapa engagemang och driva arbetsprocessen framåt.
Rollen är både strategisk och operativ, det är viktigt att du kan hantera båda perspektiven. Det finns inte alltid färdiga system och rutiner, vilket innebär att du behöver gilla flexibilitet och att ta initiativ samt hitta kreativa vägar framåt.
Krav på erfarenhet och kompetens:
- Du ska ha en relevant universitets-eller högskoleutbildning (180 HP), t.ex. inom statsvetenskap, samhällsplanering eller motsvarande som prövas likvärdig.
- Du ska ha tidigare dokumenterad erfarenhet och förståelse för kommunal verksamhet.
- Du ska ha dokumenterad kunskap om och förståelse för andra aktörers villkor och förutsättningar exempelvis företagare, föreningsliv, idéburen sektor m fl.
- Du ska ha minst 3 års tidigare arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
- Har god förmåga att bygga relationer och nätverk.
- Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt i en miljö där processer inte alltid är satta.
- Är självgående, strukturerade och initiativrik
Vi erbjuder
- En kommun med stort driv och utvecklingspotential.
- En unik möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling och hitta nya innovativa arbetssätt och lösningar.
- Ett självständigt och varierat arbete med stort ansvar.
- Möjligheten att bygga breda nätverk inom och utanför kommunen.
- En redan välfungerande organisation och trevliga kollegor.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende.
