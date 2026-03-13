Projektkonstruktör av lågspänningsställverk
2026-03-13
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Engineering Manager
Vill du arbeta nära tekniken, bidra med egna lösningar och vara en del av ett team där arbetsglädje och samarbete står i centrum? Hos ABB blir du en del av en välkomnande kultur där verkstaden finns runt hörnet, och där du varje dag ser hur ditt arbete tar form i verkliga produkter.
Som Projektkonstruktör inom LV Systems får du arbeta i en teknisk miljö där innovation, problemlösning och kvalitet går hand i hand. Enheten ansvarar för utveckling och leverans av lågspänningsställverk och kontrollutrustningar till industrier som massa och papper, gruvindustri, kraftgenerering, kraftöverföring, kemi samt infrastruktur och byggnadsindustrin.
Det här är en roll med stora möjligheter att utvecklas - och ett perfekt nästa steg för dig som vill kombinera teknikintresse, kundfokus och kreativt konstruktionsarbete.
Dina ansvarsområden
I rollen kommer du att:
Genomföra projektkonstruktion av lågspänningsställverk.
Konstruera elektriska lösningar och säkerställa att de håller hög teknisk kvalitet.
Ta fram dokumentation för både kund och produktion.
Stötta kunder, projektledare och montörer i tekniska frågor.
Säkerställa kostnadseffektiva och robusta konstruktionslösningar.
Dela med dig av teknisk kompetens och samarbeta över teamgränserna.
Hjälpa kunder med tekniska problem - både på distans och på plats.
Agera enligt ABB:s värderingar kring säkerhet och integritet - ta ansvar för dina handlingar och bidra till en trygg arbetsmiljö.

Bakgrund
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom elkraft/elektroteknik eller motsvarande erfarenhet.
Kunskap inom konstruktionsteknik, verktyg och processer, gärna Elmaster, ELPLAN eller liknande system.
Fördelaktig erfarenhet av elkraftskonstruktion inom lågspänning, reläskydd och kommunikation mot överliggande system.
En samarbetsinriktad och lösningsorienterad personlighet med god kommunikativ förmåga.
Nyfikenhet och vilja att lära dig nya tekniker och arbetssätt.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Det här erbjuder vi dig
Ta ansvar, dela med dig av modiga idéer och uppnå konkreta resultat hos oss. Du kommer att utvecklas genom praktisk erfarenhet, mentorskap och livslångt lärande som är anpassat till dina mål. Här gör ditt arbete inte bara skillnad - det driver utvecklingen framåt.
Hos ABB får du förmåner som stöttar dig genom hela din karriär - i allt från hälsa till pension.
Mer om oss
ABB Electrification Sweden AB, LV Systems förser energiföretag, industrier och kommersiella kunder med säker, smart och hållbar teknik för distribution av elektricitet. Med digitala lösningar som möjliggörs av ABB Ability som kärna omfattar vårt stora sortiment automationsprodukter för distribution, brytare, begränsare, mät- och givarenheter, ställverk och tillhörande tjänster.
Rekryterande chef Maria Kuusela, +46 70 370 50 63, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Linda Nyman, +46 70 233 30 88; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47; Unionen: Karl-Erik Lindkvist, +46 +46 70 352 00 56. Övriga frågor ställs till Talent Partner Medina Jakupovic, +46 72 464 46 98.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 9 april. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Bidra till en gemensam vision. Här blir idéer verklighet, framsteg sker och vi formar världen tillsammans. Run what Runs the world.
