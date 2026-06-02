Projektingenjör till Järnvägsenhet
2026-06-02
Vi söker en driven projektingenjör som vill vara med och forma framtidens infrastruktur. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande projekt och bidra till samhällsutvecklingen i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren projektingenjör till verksamhetsområdet Investering för ett projekt inom järnväg i Västra Götalans regionen. Här kommer du att bli en del av Trafikverkets viktiga arbete med att förbättra Sveriges infrastruktur. I rollen som projektingenjör inom järnväg blir du ett viktigt stöd för projektledaren. Du kommer att få vara en del av investeringsprojekt från projektering till byggnation, genom att bidra med ledning, styrning och uppföljning.
Du erbjuds Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du får arbeta i ett engagerat team med utmanande projekt som gör verklig skillnad.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett spektrum av uppgifter inom projektledning och -koordinering, nedan följer några exempel på dessa.
Hantera systemstöd, upprätta samt följa upp projektets tidplan
Risk och kravhantering
Lägga upp, uppdatera, följa upp och driva projektets ekonomi i aktuella systemstöd
Koordinera kommunikation mellan olika intressenter
Hantera kommunikation mot externa parter samt interna sektioner
Agera samordnande samt som stöd till projektledarna och resterande projektorganisation
Vi söker dig som
Har minst en högskoleingenjörsexamen inom ekonomi, byggteknik eller annat som vi bedömer likvärdigt
Har minst tre års erfarenhet inom de senaste sex åren av arbete som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektkoordinator eller annan arbetsroll som vi bedömer som likvärdig.
Har erfarenhet av prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering
Har erfarenhet av riskhantering och tidsplanering i projekt i arbetsverktyget MS Project.
Obehindrade kunskaper i tal och skrift på svenska
Har B körkort
Det är meriterande om du har
Arbetat hos Trafikverket med administrativa systemen C7, projektportalen och Projectwise
Utbildning inom AB, ABT & ABK
Utbildning inom BASÄVISTA (enskilt vistas i spår)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA1FVX".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
