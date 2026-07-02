Projekteringsingenjör Gata / Arbetsledare
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2026-07-02
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Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans – det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Är du en flexibel och engagerad gatuingenjör som trivs med variation och nya utmaningar? Vill du använda din kompetens där den behövs som mest och samtidigt bidra till att göra skillnad för de som bor, verkar och vistas i Markaryds kommun? Då kan du vara vår nästa gatuingenjör!
Din arbetsplats
Markaryds kommuns Gata/Parkenhet består av enhetschef, teknisk handläggare, två gatuarbetare, åtta parkarbetare, en belysningstekniker (40%) och en gatu/projekteringsingenjör. Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Planera och prioritera hållbara underhållsinsatser för gator och vägar. Ta fram och följa upp långsiktiga investeringsplaner. Arbeta med statusbedömningar och behovsstyrd planering. Projektleda investerings- och underhållsprojekt. Bidra till energieffektivisering inom gatubelysning. Samverka med entreprenörer, konsulter och interna verksamheter. Delta i budgetarbete och bidra till hållbar ekonomisk planering. Tillsammans med enhetschefen arbetsleda gatu- och parkarbetarna. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning exempelvis väg- och vatten eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• erfarenhet av arbete med gatuunderhåll, andra markjobb eller teknisk förvaltning.
• kunskap inom asfalt, belysning och/eller dagvatten.
• god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• intresse för hållbar utveckling inom infrastruktur.
• ledarskapsutbildning elller liknande.
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vem är du?
Du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att driva projekt och samarbeta med olika aktörer. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds Kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Markaryds kommun Kontakt
Nås via kommunens växel
Fackliga Företrädare +4643372000 Jobbnummer
9988903