Projektassistent Vid Ines

2025-08-11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Projektassistent för simulering av trädens tillväxt i Rwandas skogarPubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent som ska leda skrivandet av en vetenskapligt granskad artikel om hur trädarter som är relevanta för skogsbruk kan representeras i vegetationsmodellen LPJ-GUESS.
Arbetet omfattar analys och sammanställning av data från en fältkampanj om trädens strukturella egenskaper som genomfördes sommaren 2024, samt att genomföra och analysera simuleringar med LPJ-GUESS-modellen för att undersöka hur dessa strukturella egenskaper påverkar trädens tillväxthastighet. De exakta arbetsuppgifterna fastställs i samråd med handledaren. Även visst administrativt arbete och kommunikationsuppgifter kopplade till projektet ingår.Kvalifikationer
• Magisterexamen i fysisk geografi och ekosystemvetenskap.
• Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.
• Minst tre månaders erfarenhet av arbete med LPJ-GUESS-modellen.
• Minst en månads erfarenhet av insamling av relevanta funktionella växt egenskaper hos träd i tropiska områden.
Övriga meriter
• Dokumenterad användning av LPJ-GUESS-modellen för att studera trädens tillväxt.
• Relevant fälterfarenhet som motsvarar den fältkampanj som ligger till grund för detta projekt.
• Visad förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ i forskningssammanhang.
• God organisationsförmåga och vilja att bidra till gemensamma aktiviteter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer även att tas till samarbetsförmåga, hur den sökandes erfarenheter och kompetens kompletterar och stärker enhetens administrativa arbete samt bidrar till dess fortsatta utveckling.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en särskild visstidsanställning (SÄVA 5§ p1 LAS), tidsbegränsad anställning om 50 % under fyra månader, med önskat startdatum den 15 september 2025.
Den utlysta anställningen är under 2025 placerad vid INES inom Naturvetenskapliga fakulteten, för att från och med 1 januari 2026 överföras till den nybildade Miljö- och geovetenskapliga institutionen inom samma fakultet.
Genom att samla tidigare verksamheter från Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) och Geologiska institutionen kommer den nya institutionen att stärka kopplingen mellan olika forskningsfält, utveckla nya utbildningsprogram och främja samarbetet med samhället.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och ska sammanställas i en PDF-fil som innehåller:
• Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse och din lämplighet för tjänsten (max en sida).
• CV.
• Kontaktuppgifter till minst två referenser.
• Kopior av intyg/betyg som du vill åberopa.
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Thomas Pugh thomas.pugh@nateko.lu.se
