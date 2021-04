Projektassistent sökes för stort bolag inom dagligvaruhandeln! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Solna

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Solna2021-04-15Vill du arbeta som projektassistent och är driven samt strukturerad som person? Då kan det vara dig vi söker!Vår kund är ett stort bolag inom dagligvaruhandeln med huvudkontor i Solna. För deras räkning söker vi nu en driven och strukturerad Projektassistent till deras Masterdata projekt.Du kommer att ingå i ett team med ansvar för att analysera, validera, vårda in samt upprätthålla Masterdata i vår kunds befintliga system. Dessutom bistå i överflyttningen av samma data till deras nya affärssystem och att upprätthålla matchningen av data i gamla och nya system så länge som de gamla systemen är aktiva. Du bör vara en god kommunikatör då delar av arbetet kommer att innefatta kontakt med interna så väl som externa parter för att samla in data.Uppdraget innebär att du är anställd av oss på StudentConsulting men har din arbetsplats ute i kundens fräscha lokaler i Solna. Tjänsten beräknas starta omgående och löper under hela 2021 som konsult därefter finns stor chans till övertag och anställning utav vår kund. Kontorstider tillämpas.2021-04-15Vi söker dig som är klar med dina gymnasiestudier och som har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna IT-inriktad. Du är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift. Vidare har du god datavana samt erfarenhet av Officepaketet. Som person är du är du strukturerad, driven och kan arbeta självständigt. Är det Dig vi beskriver här ovan? Ta då chansen och sök tjänsten redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Studentconsulting Sweden AB (Publ)5695422