Projektassistent inom odling av makroalger
2025-11-13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper)
vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.
Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och samverkan relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i den svenska kustzonen samt i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en forskarutbildning inom det marina området.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Institutionen för marina vetenskaper söker en forskningsassistent till ett forskningsprojekt om populationsgenomik hos den gröna makroalgen Ulva med arbetsplats på Tjärnö marina laboratorium. Ulva är både en ekologiskt nyckelart i kustnära ekosystem och en viktig art inom den växande skandinaviska algodlingsindustrin. Projektet syftar till att kartlägga den genetiska variationen och undersöka populationsstrukturen hos Ulva-populationer inom Östersjöområdet, ett hav med unika miljöförhållanden. Arbetet kommer huvudsakligen att fokusera på analys av redan existerande populationsgenetiska datamängder som samlats in under tidigare fältarbete. Uppgifterna omfattar bioinformatiska analyser av sekvensdata, statistisk bearbetning och tolkning av genetiska mönster för att förstå populationernas struktur och anpassning till miljögradienter. Arbetet innebär i huvudsak dataanalys och resultattolkning, men enstaka laboratorieuppgifter (t.ex. DNA-extraktion eller kvalitetskontroller) kan förekomma vid behov.
Sökande kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på marin ekologi, evolution och hållbar algodling. Du förväntas samarbeta nära med forskare och doktorander samt bidra till datahantering, rapportering och vetenskapliga publikationer.Kvalifikationer
Sökande ska lägst ha en masterexamen inom naturvetenskap, företrädesvis med inriktning mot biologi, marinbiologi, genetik eller bioinformatik. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av analys av populationsgenetiska datamängder, inklusive hantering av sekvensdata och användning av relevanta bioinformatiska och statistiska verktyg. Vidare ska sökande ha vetenskapliga publikationer eller manuskript inom populationsgenetik eller genomik som visar erfarenhet inom området. Erfarenhet av arbete med marina växter eller alger, särskilt inom ekologiska eller genetiska studier, är ett krav. Förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska eller engelska är nödvändig. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 6 månader på 100% tjänstgöringsgrad med placering vid Institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö marina laboratorium, Strömstad. Tillträde: enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Sophie Steinhagen, email: sophie.steinhagen@gu.se
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-12-04
