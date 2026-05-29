Projektassistent i klinisk genetik
2026-05-29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Till Avdelningen för klinisk genetik, Institutionen för laboratoriemedicin, söker vi en projektassistent som kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla nya antikroppsbaserade behandlingsstrategier mot blodcancer.
Projektet fokuserar på att använda antikroppar för att selektivt rikta behandling mot blodcancerceller. En särskild inriktning är att koppla antikroppar till så kallade protein degraders, exempelvis PROTAC-liknande molekyler, för att möjliggöra riktad nedbrytning av proteiner som är viktiga för blodcancercellers tillväxt och överlevnad.
Forskargruppen leds av professor Thoas Fioretos och består av cirka tio medarbetare med expertis inom avancerad flödescytometri, singelcellsanalys, bioinformatik, antikroppsteknologi samt experimentella in vitro- och in vivo-modeller. Gruppen är internationell, arbetar tvärvetenskapligt och har etablerade samarbeten med andra forskargrupper, sjukvården och life science-industrin.
Vi söker nu en motiverad projektassistent med intresse för translationell cancerforskning och antikroppsbaserad terapiutveckling. Den sökande förväntas kunna arbeta både självständigt och i nära samverkan med övriga medarbetare inom projektet.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö präglad av respekt, omtanke och ett öppet samarbetsklimat.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta i ett team och undersöka olika PROTAC-liknande molekylers effekter på blodcancerceller och om dess effekter kan förstärkas när de kopplas till antikroppar som internaliseras i cellerna. I arbetsuppgifterna ingår arbete med antikroppar, protein degraders, internaliseringsassays, cellodling, FACS-analyser och olika funktionella analyser. Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Mastersexamen i biomedicin eller motsvarande med specialisering inom antikroppar och blodcancerområdet.
Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av arbete med olika in vitro och in vivo modeller av blodcancer.
Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete med FACS, blodcancerceller, immunologiska celler, samt terapeutiska antikroppar.
Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av arbete med att utvärdera effekter av PROTAC-liknande molekyler kopplade till antikroppar
Mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt samt i team med flera samarbetspartners.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av teambaserat arbete i en större forskagrupp med fokus på utveckling av antikroppsbaserade terapier mot blodcancer.
God förmåga att författa vetenskapliga texter samt fortlöpande sammanfatta och presentera vetenskapliga resultat.
Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid (100%) tidsbegränsad till ett år. med önskat startdatum 1 juli 2026, eller snarast enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, samt övriga certifikat som styrker att du uppfyller kraven ovan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Professor, rekryterande chef
Thoas Fioretos thoas.fioretos@med.lu.se +46462224595
9935044