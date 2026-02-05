Projektassistent i biologi
Lunds Universitet / Biologjobb / Lund Visa alla biologjobb i Lund
2026-02-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i och leda insamlandet av fältdata inom ramen för en långsiktig populationsstudie av insekter (flicksländor) som pågått sedan år 2000, d.
v. s. i mer än två decennier. Arbetet innebär att assistera vid fältexperiment på Stensoffa Ekologiska Station, regelbundna besök och återbesök på lokaler för att skatta art- och individantal samt märkning av individer i en fångst-återfångststudie. Vi gör besök och återbesök vid ett antal kända lokaler där vi regelbundet och på ett standardiserat vis skattar populationstätheter och färgmorffrekvenser under sommarmånaderna. Vidare sker laboratoriearbete där individer fenotypklassas och morfometriska uppgifter registreras och läggs in i en databas. Vissa individer kommer även att samlas in för senare DNA-analyser.
Arbetet utförs inom ramen för Professor Erik Svenssons forskargrupp på Biologiska Institutionen. Med denna utlysning öppnar vi upp för att anställa upp till tre assistenter under fältsäsongen den 1 maj- 15 september 2026, med flexibla start- och slutdatum. Vid behov kan dessa datum justeras något inom respektive period beroende på hur fältsäsongen ser ut.
Se under Urvalsfrågor vilka perioder du kan välja mellan. Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
- Universitetsutbildning inom ekologi, evolution eller bevarandebiologi.
- Erfarenheter: fältarbete med insekter.
- Kunskaper: Goda kunskaper i engelska.
- Kompetenser: Grundläggande kunskaper om insekter, identifiering och fångst.
- Förmåga att arbeta självständigt, såväl som i grupp.
- Giltigt körkort för Sverige då vi använder oss av bil för att ta oss ut i fält.
Övriga meriter
- Utbildning: Högskoleutbildning i biologi (Mastersexamen)
- Erfarenheter: bred erfarenhet av biologiskt arbete, gärna med fälterfarenhet av insekter
- Kunskaper: goda kunskaper i engelska och datorvana
- God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
- God ledarskapsförmåga och förmåga att handleda studenter.
- Datorvana och utmärkta digitala färdigheter.
Vi kommer att lägga stor tonvikt på personliga egenskaper och förmåga att att arbeta som del av en grupp av andra studenter och forskare, inklusive god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi kommer också att ta hänsyn till ambition, driv och självständighet. Framgångsrika sökande förväntas hjälpa seniora forskare med diverse administrativa uppgifter inom forskargruppen, inklusive logistik i samband med fält-arbetet och handledning av både svenska och utländska studenter som kommer att delta i arbetet. Sökande kommer alltså delvis att bli bedömda för deras erfarenheter och kompetenser vad gäller administrativa förmågor och ledarskapsförmågor.Anställningsvillkor
Tidsbegränsade anställningar under perioden 1maj - 15 september 2026.
Anställningarnas omfattning: deltid, 70 % av heltid.
Kontaktperson: Professor Erik Svensson (erik.svensson@biol.lu.se
)
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt följebrev där sökande förklarar varför de är intresserade av denna tjänst, på vilket sätt kraven bakom tjänsten motsvarar dina erfarenheter, och hur de erfarenheter du kommer att tillägna dig som projektassistent kommer att underlätta dina framtida karriärmöjligheter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/211". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Erik Svensson, professor erik.svensson@biol.lu.se +705970403 Jobbnummer
9725290