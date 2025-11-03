Projektassistent 80 %
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-11-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för psykologi i Uppsala
Projektassistent 80 %
Vill du arbeta med uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som projektassistent på Uppsala universitet.
Den aktuella anställningen är knuten institutionens Barn- och Babylab. Anställningen är på deltid (80%) och under längst 12 månader. Välkommen att besöka https://www.uu.se/institution/psykologi/
för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: Intervjuer och testning av förskolebarn och spädbarn med olika experimentella metoder (beteendemått, distansmetoder/zoom, ögonrörelsemätning) inom ett forskningsprojekt om barns sociala utveckling i förskolemiljö. Testning av barn sker främst på förskolor inom Uppsala kommun, men kan inkludera t.ex. resande till Stockholm. Arbetstider kan kräva viss flexibilitet med t.ex. testning på helger. Dialog och informationsmöten med förskolepersonal, kodning samt inmatning av data i databas, så väl som andra administrativa uppgifter kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Kvalifikationskrav: Pågående eller avslutande studier inom psykologi är ett grundläggande krav. Särskild vikt läggs vid kompetens eller studiemeriter inom utvecklingspsykologi. Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens är av största vikt. Att kunna arbeta effektivt och självständigt är nödvändigt, samt att den sökande har grundläggande IT färdigheter (MS Word, Excel, Zoom, osv.). Det är viktigt att man kan bjuda på sig själv och klarar av att vara underhållande (för små barn) samtidigt som man genomför proceduren enligt instruktioner och protokoll. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper varför intervjuer, arbetsprov så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.
Meriterande i övrigt: Erfarenhet av de metoder som används i studien (kvantitativ beteendemått i psykologisk forskning med barn, intervjumetodik, ögonrörelsemätning), erfarenhet av forskning i allmänhet, erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ databehandling, IT färdigheter utöver grundläggande färdigheter (Adobe Premiere, Photoshop, statistik, programmering, databaser etc).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under längst 12 månader. Omfattningen är 80 %. Tillträde 22 december 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Christine Fawcett. Telefonnummer: 072 724 0403, e-post: mailto:christine.fawcett@psyk.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 17 november 2025, UFV-PA 2025/3341.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3341". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
9584615