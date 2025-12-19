Projektadministratör inom försvarsindustrin
2025-12-19
Vill du vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Combitech söker en projektadministratör till vårt växande team i Arboga. Har du erfarenhet av konfigurationsledning eller administration då kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
Din roll som projektadministratör
I rollen arbetar du inom ett av våra stora program som har flera delprojekt inom ledningssystem. Du kommer ha ett nära samarbete med projektledning och kollegor internt samt med FMV och Försvarsmakten. Som projektadministratör ansvarar du bla för granskningsprocessen inom delprojekten och protokollskrivningen under möten. Du kommer administrera och utföra uppgifter i olika system/SharePoint ytor. Det finns upparbetade processer för hur hanteringen ska skötas och du ansvarar för att dessa efterlevs. Vi ser på sikt att du även tar ansvaret för konfigurationsledningen inom projekten.
Du kommer bli en del av teamet på resultatenheten Avitaion and Infrastructure som består av cirka 40 engagerade medarbetare. Här har vi en bred blandning av kompetenser, åldrar och bakgrund där kunskapsdelning är en självklarhet. Bor du i Eskilstuna, Kungsör eller Köping och har möjlighet att pendla till Arboga kan detta vara en perfekt roll för dig. Största delen av verksamheten är baserad i Arboga och för din utveckling är det fördelaktigt att kunna arbeta nära projekten på plats. Resor kan förekomma i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildningen men ser det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning. Du bör ha en gedigen erfarenhet inom administration, dokumentskrivning och vara van att hantera flera processer parallellt.
Vi ser gärna att du som söker rollen har ett teknikintresse, är van vid att samarbeta, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser utmaningar som en möjlighet att lära sig något nytt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav för tjänsten. Då resor kan förekomma i tjänsten är även körkort ett krav. För tjänsten är det även meriterande om du tidigare arbetat inom försvarsmakten eller försvarsindustrin.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Elin Hernodh, +46 73-446 85 90 eller elin.hernodh@combitech.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
