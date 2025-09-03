Project Supplier Quality Manager | Produktkvalitet
2025-09-03
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och kvalitetssäkra framtidens teknik? Som Project Supplier Quality Manager får du en nyckelroll i våra kundprojekt där du ansvarar för leverantörskvalitet, dokumentation och inspektioner. Du arbetar nära projektteamet och bidrar aktivt till att säkerställa att våra produkter uppfyller höga krav - från första kontakt till färdig leverans.
Arbetsroll
Bli en del av vårt team som Project Supplier Quality Manager, där du får en central och betydelsefull roll i att kvalitetssäkra våra produkter hos våra systemleverantörer! I din roll kommer du att ställas inför komplexa utmaningar inom ett brett segment av produkter och ha möjlighet att göra skillnad i våra kundprojekt. Du kommer att samordna alla aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbeta nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla omfattande kvalitetsplaner. Tänk dig att vara i framkant av kvalitetskontroll där du har en betydande påverkan på våra produkter!Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för kontakten med leverantörer och projektteam för att stärka kvalitet och samarbete.
• Implementera övervakningsplaner för att minska projektrisker.
• Bedöma leverantörers kapacitet utifrån varierande projektkrav och lokala regler,
• Koordinera inspektionsdatum och säkerställa viktiga kvalitetskontroller.
• Granska och validera leverantörsdokumentation, inklusive certifikat och testplaner.
Kravspecifikation
• Erfarenhet från inköpskvalitet, svetsning eller drift inom roterande maskiner, pannor eller processindustri.
• Du är van att tolka kundkrav och tekniska regelverk.
• God förståelse för tillverknings- och projektprocesser, och tidigare erfarenhet av produktkvalitet är starkt meriterande.
• Kunskap om CE-märkning, PED, ISO 3834, SS-EN 1090 eller liknande standarder är ett plus.
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad, samarbetsinriktad och trivs i team där du bidrar till att driva arbetet framåt.
Om teamet
Vårt team för Product Supplier Quality Management (PSQM) är ett glatt gäng bestående av 10 medarbetare, ivriga att växa och välkomna ytterligare 3-4 engagerade kollegor. Vi är stolta över vår samarbetsanda, står upp för varandra och tacklar utmaningar tillsammans. Som en del av vårt team kommer du att bidra till en dynamisk miljö som värdesätter innovation och kvalitet, och göra en verklig skillnad i våra projekt.
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Ersättning
