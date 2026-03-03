Programrektor Solna gymnasium, Solna stad
2026-03-03
Solna gymnasium söker nu en programrektor som tillsammans med rektor vill arbeta för att varje individ i vår skola ska komma till sin rätt! Är du engagerad och skicklig på att samarbeta med andra mot gemensamma mål? Då kan det vara dig vi söker!
Solna gymnasium är en attraktiv skola där antalet sökande ökar.
Vi har höga mål med vår verksamhet där vi strävar efter att ständigt förbättra studieresultaten och öka andelen nöjda elever som rekommenderar skolan. Vi tror att goda relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och en trevlig stämning på skolan.
Solna gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 700 elever och 80 personal. Vi har fem nationella program samt introduktionsprogrammen. Solna gymnasium är ett av Sveriges största idrottsgymnasier där hälften av skolans elever går på Nationell Idrottsutbildning där vi samarbetar med bland annat AIK. Vi har många spännande och intressanta samarbetspartners som innebär att elever och personal kan knyta viktiga kontakter inom högskola, företag och idrott.
Läs gärna mer om Solna gymnasium https://www.solna.se/solna-gymnasium
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Förtroendearbetstid.
- Ett meningsfullt arbete där du och dina medarbetare kan göra skillnad för varje enskild elev.
- Vara en del av det pedagogiska utvecklingsarbete.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i ditt chefskap.
- Interna utbildningar.
- Friskvårdsbidrag.
Vad innebär arbetet?
Som programrektor ansvarar du för två till tre program. Du ingår i skolans strategiska ledningsgrupp som består av rektor och ytterligare en programrektor. Den strategiska ledningsgruppen ses varje vecka och avhandlar gemensamma frågor som organisation, rutiner, budget samt är ett stöd för varandra i ledningsfrågor. Du har ett tydligt delegerat uppdrag med stort ansvar och goda möjligheter att påverka och driva skolans utveckling framåt. Du arbetar både operativt och strategiskt medan rektor har det övergripande ansvaret.
Du ansvarar för att, tillsammans med rektor, leda och utveckla verksamheten. Du förväntas aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med skollagens bestämmelser. I de delegerade arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för organisation, tjänstefördelningar och schema utifrån budgetramar. Du kommer stödja och följa upp arbetslagens arbete för att säkerställa en god lärmiljö och en inkluderande verksamhet. Som programrektor är du även delaktig i elevhälsoarbetet genom samordning, uppföljning av åtgärder och samarbete med vårdnadshavare och externa aktörer. Fokus ligger på att stötta rektor i det pedagogiska ledarskapet och att säkerställa att driftsorganisationen stödjer skolans vision.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- lärarlegitimation och erfarenhet av gymnasieskolan
- avslutat rektorsprogrammet
- flerårig erfarenhet av arbete i skolledande position
- erfarenhet av arbete med SKA
- väl utvecklad IT-kompetens
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från
- riksidrottsgymnasier eller nationellt godkända idrottsutbildningar
- större kommun/fristående koncern.
Tjänsten ställer krav på din förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och styrs av mål- och resultattänkande.
Vi söker dig som samarbetar väl med kollegor, medarbetare och externa parter. Som ledare har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en hög kommunikativ förmåga och är lyhörd.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Johan Sigstedt på johan.sigstedt@solna.se
eller till skolchef Lena Lundström på lena.lundstrom@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 1 mars 2026. Du ansöker utan personligt brev. När du söker kommer du istället få svara på frågor relevanta för tjänsten.
I rekryteringsprocessen ingår:
- Inledande telefonintervju med rekryterare
- Intervju med rektor
- Arbetsprov
- Arbetspsykologiska tester
- Referenstagning
- Bakgrundskontroll
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt.Facklig kontakt
- Akademikerförbundet SSR, ssr@solna.se
- Kommunal, Jeanette Hjalmarsson 08-746 17 83
- Sveriges Lärare, Zaradacht Yousef 08-746 17 84
- Sveriges Skolledare, Mariana Berlin 08-746 31 88
- Vision, Maria Björling 08-746 16 48
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
