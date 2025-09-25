Professor i produktionsutveckling
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ämnet produktionsutveckling använder avancerade experimentella och teoretiska metoder. Forskningen bedrivs mestadels i internationella projekt, i nära samarbete med verkstadsindustrin. Gruppen erbjuder en inspirerande samarbetsmiljö och strävar efter en välbalanserad sammansättning mellan kvinnor och män, med svensk och internationell bakgrund. Ämnet ingår i avdelningen för produkt- och produktionsutveckling där även ämnet maskinkonstruktion ingår.
Nu söker vi en till professor som kan stärka upp gruppen med forskning och undervisning inom materialteknik och tillverkningstekniker.
Ämnesbeskrivning
Produktionsutveckling omfattar såväl enskilda processer och tekniker för tillverkning, som utformning av hela system för industriell produktion. Ett viktigt område är laserbearbetning.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
• Bidrar väsentlig till externfinansiering i ämnet, genom ansökningar
• Examinator och lärare i ämnets kurser, i grundutbildning
• Handledning av examensarbeten.
• Forskningsprojektledning och projektuppgifter
• Handledning av doktorander
• Bidrar till ledarskap i forskargruppen
• Bidrar till den experimentella verksamheten, i laserlabbet
• Tar vissa tilldelade ansvarsroller i ämnet
• Övriga uppgifter enligt ämnets eller universitets behov
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.
För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande
• vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa vetenskaplig verksamhet av hög internationell standard, som visar på en tydlig kvalitetsmässig progression
• ha en total vetenskaplig produktion som i kvantitet ska motsvara minst tre doktorsavhandlingar inklusive doktorsavhandlingen
• uppvisa akademiskt ledarskap, genom bland annat
• erfarenhet av forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och/eller ledamot i betygsnämnd
• erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forskningsprojekt som huvudsökande
• erfarenhet av interna uppdrag inom universitet
• erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
• ha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• uppvisa pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling
• uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, genom bland annat
• tillgängliggörande av ny kunskap för det omgivande samhället
• införlivande av samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder, rangordnad efter prioritet:
• Kunna undervisa och kommunicera på svenska och engelska, på professionell nivå i tal och skrift
• Flerårig erfarenhet genom ingenjörsarbete i verkstadsindustrin
• Erfarenhet av ledande uppdrag
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Skicklighet i ledarskap
• Förmåga att publicera på hög vetenskaplig nivå och att handleda doktorander i ämnets forskningsfokus.
Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: professor tillika ämnesföreträdare Alexander Kaplan, 0920-49 1733, alexander.kaplan@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 16 oktober 2025
