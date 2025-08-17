Professionell hemstädare/lokalvårdare
Clean Gotland AB / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2025-08-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clean Gotland AB i Gotland
Vi söker nu EN nya stjärna i vårt team på Hemstädning Visby/Clean Gotland AB som har KÖRKORT och ERFARENHET AV STÄD.
Tycker du om städning och vill vara en del av ett gotländskt städföretag som prioriterar kvalitet och noggrannhet?
Vi söker nu EN engagerad och noggrann medarbetare till vårt team i form av en provanställning DELTIDSTJÄNST PÅ 25% minst med möjlighet till mertid och fastanställning.
Vi är ett städföretag som har funnits på Gotland sedan 2019 och erbjuder högkvalitativa städtjänster för både privatpersoner och företag. Vi söker dig som gillar att arbeta i högt tempo, tycker om utmaningar och har en passion för städning.Publiceringsdatum2025-08-17Om företaget
Hemstädning Visby/Clean Gotland AB är ett lokaliserat företag med 10 dedikerade medarbetare och vi har över 75 löpande kontraktskunder. Förutom våra regelbundna uppdrag inom hemstädning erbjuder vi även tjänster som flyttstädning och andra specialuppdrag. Vårt mål är att alltid leverera ett utmärkt resultat och ge våra kunder en positiv upplevelse av våra tjänster.
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och har en god arbetsmoral. Du ska vara lösningsorienterad och trivas med att arbeta självständigt såväl som i team. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt och sammansvetsat gäng som ständigt strävar efter att förbättra och utveckla vårt arbetssätt.Arbetsuppgifter
Utföra noggrann hemstädning hos både privatkunder och företagskunder.
Följ uppgifter enligt standardiserade checklistor och systematiska arbetssätt.
Ha ett noggrant och effektivt arbetssätt för att leverera bästa möjliga resultat.
Vara flexibel och kunna anpassa dig efter kundernas behov och önskemål.
Arbeta i högt tempo och samtidigt hålla en hög kvalitetsnivå på arbetet.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för städning och att skapa ett rent och fräscht resultat.
Kan arbeta effektivt och i högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Är noggrann och har ett sinne för detaljer.
Har erfarenhet av städning, gärna från liknande arbete men det är inget krav.
Är lösningsorienterad och tycker om att lösa problem på egen hand.
Har en god samarbetsförmåga och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Kan följa instruktioner och jobba systematiskt enligt våra standardiserade arbetssätt.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats med både friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Lön och bra arbetsvillkor enligt Kommunals kollektivavtal
Ett team av engagerade kollegor som arbetar för att skapa den bästa kundupplevelsen.
Möjlighet till utvecklingstrappa
Är du rätt person för oss?
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och bidra till vårt företags framgång är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Vi ser fram emot att höra från DIG!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Via mejl
E-post: admin@hemstadningvisby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 2025 NamnEfternamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clean Gotland AB
(org.nr 559389-4875) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mona Ghadiri admin@hemstadningvisby.se 0730377679 Jobbnummer
9461628