Produkvårdare
Hays AB / Kemistjobb / Södertälje Visa alla kemistjobb i Södertälje
2026-02-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hays AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Produktvårdare inom QC Technology Product Excellence - 12 månaders konsultuppdrag - AstraZeneca
Allt vi gör, gör vi för att göra människors liv bättre. Vi är verksamma i mer än 100 länder och ett av Sveriges viktigaste exportföretag.
På Campus AstraZeneca Södertälje, en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel, möts vi i innovativa och högteknologiska miljöer för att tillverka läkemedel som förändrar liv. Det här är platsen för dig som är driven, tar personligt ansvar och motiveras av nya utmaningar och oändliga möjligheter.
Till gruppen QC Technology Product Excellence, inom kvalitetsorganisationen för AstraZeneca Sweden Operations i Södertälje, söker vi nu en Produktvårdare för en 12-månaders uppdrag.
Du kommer att tillhöra en grupp bestående av 15 personer som stödjer hela Quality Control (QC) och vi finns både i Snäckviken och Gärtuna.
Vi samarbetar med många olika funktioner inom Sweden Operations, exempelvis Quality Assurance och processteknik. Vi har också kontakt med många globala funktioner och övriga QC-lab inom AstraZeneca.
Du får ett varierande, självständigt arbete med utvecklande arbetsuppgifter.
Dina huvuduppgifter är:
• Produktvårdsansvar för några av de produkter som finns inom QC:s verksamhetsområde
• Representera QC i projekt för nyproduktintroduktion
• Representera QC i projekt och ansvara för strategi, dokumentation och uppföjlning av analytisk tech transfer (in och ut).
• Ansvara för utredningar i samband med produktvårdsärenden
• Remissa underlag till product review och continuous process verification
• Säkerställa att interna och registrerade analysmetoder är överensstämmande
• Vara rådgivande i samband med metodvalideringar
• Remissa farmakopéuppdateringaroch säkerställa att de implementeras
• Remissa och godkänna regulatoriska dokument
• Driva ändringsärenden
• Utfärda, remissläsa och tekniskt godkänna styrande dokument
• Representera gruppen i olika nätverk inom AstraZeneca
Vilken kompetens söker vi?
• Naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå och flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med kvalitetskontroll (laborativt arbete)
• Utbildning inom analytisk kemi eller motsvarande.
• Erfarenhet från arbete med Good Manufacturing Practice (GMP) och förståelse för regulatoriska krav, till exempel SUPAC, EU och ICH guidelines
• Erfarenhet från projektledning och från arbete med LEAN/Six Sigma.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen krävs att du har goda ledaregenskaper, lätt för att samarbeta och ställa krav. Du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du kan jobba självständigt, har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann.
Varför AstraZeneca?
Vad vi gör är både viktigt och värdefullt - vi bidrar till livsavgörande förändringar för våra patienter. Det här är en plats att bygga en givande och spännande karriär av ständiga möjligheter med nya produkter, teknologier och växande områden inom biologiska läkemedel. Vår fortsatta tillväxt ger dig större exponering för detta än någon annanstans.
Läs gärna mer om oss på hemsidan https://www.astrazeneca.se/karriar.html
samt följ några av våra medarbetare "A Life-changing day: Få en inblick i livet på Quality Operations": https://www.youtube.com/watch?v=TJMDySYMA8s
Bli en del av vår miljö, full med expertis och briljans, med tro att bra alltid kan bli bättre! Vi ser fram emot din ansökan, på svenska. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: Hays.90627.3101@haysse.aplitrak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "901171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hays AB
(org.nr 556640-6103) Kontakt
Nicolina Andersson nicolina.andersson@hays.com 0704506004 Jobbnummer
9723660