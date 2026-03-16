Produktutvecklare - Flexit AB
2026-03-16
Vill du vara med och utveckla framtidens inneklimatlösningar?
Hos Flexit får du möjlighet att arbeta med teknik som gör verklig skillnad med energieffektiva ventilations- och inneklimatlösningar för framtidens bostäder.
Nu söker vi en Produktutvecklare till vårt utvecklingsteam i Töcksfors. Här får du vara med i hela resan från idé till färdig produkt och arbeta nära både produktion, test och kollegor från flera teknikområden.
Vi erbjuder en roll där du kombinerar tekniskt utvecklingsarbete med praktisk problemlösning i en miljö där innovation och samarbete står i centrum.
Om Flexit
Flexit är ett norskt familjeägt företag och en ledande leverantör av ventilations- och inneklimatlösningar för bostäder. I över 50 år har vi utvecklat innovativa och energieffektiva produkter som ger människor ett bättre inomhusklimat och lägre energianvändning - hemma och på arbetsplatsen.
Vi har en stark position på marknaden och en tydlig ambition att fortsätta utveckla framtidens energieffektiva lösningar för bostäder och byggnader.
Vår styrka är att vi samlar hela utvecklingskedjan hos oss - från idé och utveckling till produktion, test och teknisk support.
Hos oss står trygghet, kvalitet och hållbarhet i centrum. Människorna är själva fundamentet i det vi gör. Det är de som skapar Flexit, både kunderna vi hjälper och de duktiga medarbetarna som utvecklar och levererar våra lösningar. Vi lägger stor vikt vid trygghet, respekt och samarbete i arbetsdagen, och du möter en kultur som värdesätter både yrkesmässig kvalitet och omtanke om varandra.
Flexit har 270 anställda och finns i Örje och Töcksfors.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som Produktutvecklare blir du en del av Flexits produktutvecklingsorganisation och arbetar med utveckling och vidareutveckling av ventilations- och inneklimatprodukter.
Du deltar i hela utvecklingsprocessen, från koncept och konstruktion till prototyp, test och färdig produkt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom mekanik, elektronik, automation, produktion och teknisk service.
Exempel på arbetsuppgifter:
mekanisk konstruktion och produktutveckling av nya produkter
vidareutveckling och förbättring av befintliga lösningar
konstruktion i 3D-CAD
framtagning av prototyper och testlösningar
testning och verifiering i labbmiljö
samarbete med produktion kring konstruktion och monterbarhet
dialog med leverantörer kring komponenter och material
bidra till kostnadsoptimering och produktförbättringar
Du kommer att arbeta i utvecklingsprojekt tillsammans med flera kompetenser där ni tillsammans skapar lösningar för framtidens inneklimat.
Tjänsten är placerad i Töcksfors.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och trivs med att utveckla produkter i en miljö där teori och praktik möts. Du har sannolikt en ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet och har arbetat med konstruktion eller produktutveckling tidigare.
Vi ser att du har erfarenhet av och brinner för
mekanisk konstruktion
arbete i 3D-CAD
teknisk problemlösning och utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ventilations- eller värmepumpssystem
produktutvecklingsprojekt
prototypframtagning och testning
Som person är du analytisk, strukturerad och nyfiken. Du trivs i team och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Varför Flexit?
Hos Flexit får du möjlighet att arbeta i ett teknikdrivet företag där utveckling, innovation och kvalitet står i fokus.
Vi erbjuder:
en roll där du arbetar med egna produkter från idé till färdig lösning
ett engagerat utvecklingsteam med hög teknisk kompetens
nära samarbete mellan utveckling, produktion och test
möjlighet att bidra till energieffektiva och hållbara lösningar
en stabil arbetsgivare med stark marknadsposition
Hos oss får du arbeta i en miljö där teknisk nyfikenhet, innovation och samarbete driver utvecklingen framåt.
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Tacting, där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNV:s standard och arbetar med rättvis och fördomsfri rekrytering. Tacting använder kapacitetstester och personprofilanalyser för att på ett objektivt sätt bedöma hur du kommer att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss, samt för att minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren 076 307 10 29 eller Elin Skau 073 529 69 67.
Välkommen in med din ansökan senast 30 mars.
