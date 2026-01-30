Produktkoordinator Till Troax
2026-01-30
Lockas du av att arbeta med uppgifter som rör kund, marknad och produktutveckling? Troax rekryterar nu en produktkoordinator - en tjänst, klippt och skuren för dig som vill utvecklas inom produktledning och som ser fördelarna med att jobba i ett globalt bolag med starkt lokal förankring.
De senaste åren har Troax Group förvärvat flera nya bolag vilket stärker oss ytterligare på marknaden som en helhetsleverantör av skräddarsydda säkerhetskyddslösningar till våra kunder. Tjänsten som produktkoordinator är en nyinrättad roll med syfte att koordinera och stödja produktutvecklingsprocessen från idé till lansering.
Du blir en del av produktteamet och arbetar i nära samarbete produktchef, R&D och marknadsavdelningen för att säkerställa att produkter levereras enligt plan, med rätt kvalitet och i linje med företagets strategi.
Ett axplock av dina arbetsuppgifter.
Assistera i planering och uppföljning av produktprojekt.
Koordinera möten och kommunikation mellan olika avdelningar.
Stödja produktchefer med research, dokumentation och uppföljning.
Säkerställa att produktmaterial (manualer, bilder, texter) är korrekt och uppdaterat.
Följa upp deadlines och hjälpa till att hålla projekt på rätt spår.
Bidra till förbättring av processer och arbetsflöden.
Assistera vid produktlanseringar och uppdateringar. Publiceringsdatum2026-01-30Profil
I denna roll så kommer vi lägga större vikt vid dina personliga egenskaper och din potential än erfarenhet inom ett specifikt område. Dock så vill vi gärna att du genom studier och/eller arbetslivserfarenhet har fått en god inblick i hur arbetet med produktutveckling och marknadsföring fungerar i ett större företag. En eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, marknadsföring eller liknande tror vi är en bra grund att stå på. Vidare kommunicerar du obehindrat på engelska i tal och skrift samt är en van användare av digitala verktyg och system.
Vi vill jobba med dig som är nyfiken, självgående och kommunikativ. Du kan räkna med omväxlande arbetsdagar där din förmåga att prioritera och skapa struktur kommer väl till pass. Om företaget
Troax Group är en global ledare inom lösningar med nätpaneler för säkerhet och är specialiserade på maskinskydd, lager- och industriväggar samt förråd. Företaget grundades i Sverige och är idag verksamt i 45 länder med kunder över hela världen. Under 2024 uppgick försäljningen till cirka 279 miljoner euro och år 2026 har vi omkring 1 600 medarbetare. Läs mer om oss på www.troax.com
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Skill. Går du vidare i urvalet så blir nästa steg två digitala test där du får göra ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Maria Svensson maria.svensson@skill.se
eller Linda Algeskog, linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan senast 15 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
