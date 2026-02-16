Produktionsplanerare
NicLam AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg
2026-02-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Nu behöver vi en produktionsplanerare till vårt team, vi söker dig som:
Har erfarenhet av produktionsplanering och förmåga att hantera produktionsflöden effektivt.
Har starka kommunikationsfärdigheter och god samarbetsförmåga.
Drivs av att effektivisera och organisera.
Har stor känsla för kundservice.
Är positiv, driven och engagerad.
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Du kommer att spela en central roll i vår produktion och vara en viktig kontaktpunkt såväl internt som för våra leverantörer och samarbetspartners både på nationell och internationell nivå. Meriterande om du har erfarenhet av producerande industrin.
Placeringsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Anställningsform: TillsvidarePubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Då vi är ett mindre företag under uppbyggnad kommer arbetsuppgifterna att variera. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
Ansvara för att säkerställa en effektiv produktionsplanering för att upprätthålla optimala produktionsflöden.
Schemalägga produktionen för att uppfylla kundkrav och leveranstider.
Förbereda arbetsorder för en smidig produktionsprocess.
Planering av lagernivåer, övervaka och planera lagernivåerna för råmaterial och färdiga produkter.
Ansvara för beställningar av material till produktionen för att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet.
Medverka i implementeringen av ett nytt planeringssystem.
Sök tjänsten idag
Är du rätt person för denna tjänst? Skicka din ansökan vi mail till: jobb@niclam.se
Sista ansökningsdag är 26-03-08. Intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@niclam.se Omfattning
