Produktionspersonal omgående - Eslöv
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Eslöv Visa alla maskinoperatörsjobb i Eslöv
2025-09-01
Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Eslöv
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet som operatör eller produktionspersonal och är tillgänglig omgående? Tveka då inte att söka tjänsten nedan!
Arbetstider: 3 - skift eller dagtid.
Om tjänsten: Just nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som produktionspersonal hos en av våra kunder i Eslöv.
Tjänsten är ett vikariat med omgående start, förlagd till (3-skift eller dagtid). Som sökande har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom industri.
Arbetsuppgifter: Du kommer arbeta som produktionspersonal på logistik-avdelningen.
Arbetsuppgifter innefattar uppackning, kontroll och sortering av färdiga sidorutor från Kina och Polen. Arbetet kan upplevas monotont, det är viktigt att du arbetar noggrant och har ett gott kvalitetstänk. I arbetet hanteras råglas, vilket kräver en noggrann och säker hantering för att undvika skador. Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Teknisk erfarenhet
Körkort och bil
God fysik
Arbetsmiljön kan innehålla damm, kemikalier och andra ämnen och kan därför vara olämplig för personer med allergi eller astma
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom logistik eller som produktionspersonal.
Truckkort: B1
Vem är du? Personliga egenskaper vi söker är att du är driven, intresserad noggrann och positiv. Vidare är det viktigt att du kan arbeta med ett säkerhetstänk. För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil. Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot ledigauppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9484519