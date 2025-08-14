Produktionsoperatör
Är du en person som trivs med att arbeta i skift ( 5 skift ) i ett produktionsintensivt team och har en känsla för detaljer? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter en engagerad och ansvarsfull operatör som vill bli en del av vårt team och bidra till att vi når våra produktionsmål.
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att arbeta med truckkörning, travers och packning av material. Du kommer att läsa och tolka tekniska ritningar och instruktioner för att säkerställa att monteringen av våra produkter, system och paneler sker korrekt. Ditt arbete bidrar direkt till att vi kan leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av truck- och/eller traverskörning. Det är ett krav att du har ett motviktstruck-certifikat (T4) innan du börjar. Arbetet är på fem skift.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Ritningsläsning
Truckkörning
Produktion och montering
Maskin- och utrustningshantering
ProcessföljsamhetKvalifikationer
Truckkort ( certifikat T4 )
Giltigt Traverskort
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av att läsa ritningar
Erfarenhet av att läsa Instruktioner
Erfarenhet av processföljsamhetOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
