Produktionschef
Svets & Smide Karlskrona AB / Chefsjobb / Karlskrona Visa alla chefsjobb i Karlskrona
2025-09-01
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svets & Smide Karlskrona AB i Karlskrona
Är du en ledare med passion för produktion, kvalitet och människor?
Svets & Smide Karlskrona AB växer och vi söker nu en produktionschef som vill vara med och driva vårt arbete framåt! Vi är ett etablerat företag med starkt fäste inom svetsning, metallbearbetning och kundanpassade konstruktioner. Vårt rykte bygger på hög kvalitet, snabb service och gedigen yrkeskompetens - och vi vill fortsätta leverera i toppklass.
Din roll hos oss
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för vår verkstadsproduktion. Du leder och coachar våra medarbetare i det dagliga arbetet, säkerställer en effektiv och säker produktion samt driver förbättringsarbete för att uppnå våra mål kring leveransprecision, kvalitet och arbetsmiljö.
Ditt ansvar:
Leda, fördela och utveckla det dagliga produktionsarbetet
Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och följer uppsatta tidsramar
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och resursplanering
Samarbeta med företagets övriga funktioner såsom försäljning, konstruktion och inköp
Driva ständiga förbättringar och utvecklingsprojekt inom produktionen
Budget- och kostnadsansvar för produktionsenheten
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare med god teknisk förståelse och ett naturligt driv. Du har ett strukturerat arbetssätt, god problemlösningsförmåga och trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom svets och metall
Tidigare chefs- eller arbetsledarerfarenhet
Relevant teknisk utbildning (YH/ingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet)
Kunskap inom LEAN, arbetsmiljö och produktionsekonomi är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i affärs-/produktionssystem
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett väletablerat och framåtlutat företag
Möjlighet att påverka, förbättra och utveckla både människor och processer
Korta beslutsvägar och en företagskultur som präglas av engagemang, stolthet och yrkesskicklighet
En trygg anställning med kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan senast 2025-10-01 till ulf@svetsosmide.com
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ulf Hagström, 0733-124959, ulf@svetsosmide.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ulf@svetsosmide.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svets & Smide Karlskrona AB
371 50 KARLSKRONA Jobbnummer
9485949